Κόντρα στο ρεύμα ο Πέντρο Πασκάλ: Αποκαλύπτει τον παράξενο λόγο που αγαπά μια συγκεκριμένη ταινία Star Wars

Ο δημοφιλής ηθοποιός Πέντρο Πασκάλ έχει ήδη μια παραγωγική πορεία το 2023. Η ερμηνεία του στη σειρά του HBO The Last of Us, έχει κεντρίσει την προσοχή, ωστόσο μια δήλωσή του μπορεί να… κέντρισε την προσοχή για έναν άλλο λόγο. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Comic Book, ο Πασκάλ ανέφερε τον παράξενο λόγο που αγαπημένη του ταινία Star Wars είναι το τρίτο χρονικά φιλμ του franchise (επεισόδιο έξι) Return of the Jedi. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα έλεγα ότι είναι λόγω των… Ewoks».

Ο Πασκάλ είναι από καιρό θαυμαστής του Star Wars, κι όχι μόνο επειδή πρωταγωνιστεί στη σειρά Star Wars Mandalorian: «έπρεπε να ξανακυκλοφορήσει το πρώτο (επεισόδιο) γιατί νομίζω το είδα στον κινηματογράφο. Ο συμπιεστής σκουπιδιών ήταν τραυματική εμπειρία!», δήλωσε χαριτολογώντας ο Πασκάλ.



«Θυμάμαι ξεκάθαρα το [Star Wars: The] Empire Strikes Back και τελικά να παίρνω εισιτήρια για το Return of the Jedi, το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, είναι το αγαπημένο μου και είναι σαν να μην μας επιτρέπεται να το παραδεχτούμε».



Τα… λούτρινα εξωγήινα αρκουδάκια Ewoks αποτελούν μια πολύ... αμφιλεγόμενη προσθήκη στο Star Wars: Return of the Jedi, με πολλούς θαυμαστές του franchise να αισθάνονται ότι η χαριτωμένη εμφάνισή τους απομείωσε την ένταση της δράσης μέσα στην ταινία.



Όταν έγινε μέλος του Star Wars Universe, ο Pascal παρατήρησε «είναι τρελό. Είναι τόσο περίεργο γιατί είναι κάτι τόσο αποτυπωμένο στην παιδική σου ηλικία και τώρα είσαι μέρος της, και είναι ένα πολύ σουρεαλιστικό και μεγάλο πράγμα για το οποίο είμαι περήφανος».



