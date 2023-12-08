Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ γεμίζει μουσική

Αυτές τις γιορτές ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) γεμίζει μουσική και προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με διαφορετικά ακούσματα για όλα τα γούστα.

Στην ενότητα Cosmos, δύο συναυλίες θα πλημμυρίσουν με μελωδίες την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος: στις 11 Δεκεμβρίου η διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και η χορωδία νέων του El Sistema Greece υποδέχονται το κοινό με χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τις πέντε ηπείρους, ενώ, παραμένοντας σε εορταστική διάθεση, ανήμερα τα Χριστούγεννα, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσιάζει τις «Γιορτές του Παπαγκένο», μια μουσική παράσταση εμπνευσμένη από τον «Μαγικό Αυλό» του Μότσαρτ.

Το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) αποτελεί κι αυτό κομμάτι της μεγάλης γιορτής, διοργανώνοντας μια σειρά διαφορετικών δράσεων. Ανερχόμενα μουσικά σχήματα θα παρουσιαστούν στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, δίνοντας τον ρυθμό με μια σειρά open air gigs. Η μουσική και ο χορός, όμως, δε σταματούν εκεί - ένα σετ ακουστικά, δύο DJs με ταυτόχρονη παρουσία και μια εντυπωσιακή φωτιστική εγκατάσταση στον Θόλο είναι αυτά που χρειάζονται για ένα πετυχημένο Silent Disco Party.

Την εορταστική περίοδο θα κλείσει μία απολαυστική συναυλία στην Αγορά αφιερωμένη στον βασιλιά του ροκ εν ρολ Έλβις Πρίσλεϊ (07/01) που θα καλύψει όλη τη δισκογραφία του. Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών (23/12 - 07/01) το 360° Christmas Pop-Up Bar στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ περιμένει τους επισκέπτες με DJ sets από γνωστούς παραγωγούς σε συνδυασμό με χριστουγεννιάτικα κοκτέιλ και υπέροχη θέα στην πόλη.

Όλες οι συναυλίες πραγματοποιούνται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

-Cosmos: El Sistema Greece - Χριστουγεννιάτικο ταξίδι με κάλαντα από όλο τον κόσμο

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Το ΚΠΣΙΝ υποδέχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τη διαπολιτισμική συμφωνική ορχήστρα και τη χορωδία νέων του El Sistema Greece για ένα συναρπαστικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερα από 80 παιδιά και νέοι ηλικίας 8-26 ετών, που εκπροσωπούν πάνω από 30 εθνικότητες, ενώνουν τις δυνάμεις τους για αυτή τη μεγάλη γιορτινή συναυλία. Οι νεαροί καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν εμβληματική εορταστική μουσική από τις πέντε ηπείρους, ενώ ταυτόχρονα θα γιορτάσουν τις πολιτιστικές τους ρίζες, ερμηνεύοντας κομμάτια από τις χώρες καταγωγής τους. Τη συναυλία θα διευθύνει η μαέστρος Κυριακή Κουντούρη. Σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Τρυπάνη.

-Cosmos: Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ - Οι Γιορτές του Παπαγκένο

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου στις 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Tο ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τη μουσική παράσταση «Οι γιορτές του Παπαγκένο», μια σύμπραξη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ με τη λιμπρετίστα Σοφιάννα Θεοφάνους και τον συνθέτη Τάσο Ρωσόπουλο σε μουσική διεύθυνση Μιχάλη Οικονόμου και με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Βασίλη Μαυρογεωργίου.

-Α Tribute to Elvis Presley: Looking for Trouble

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024 στις 20.00

Αγορά

Η αυλαία του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ πέφτει με ακόμα περισσότερη ενέργεια για να ξεκινήσει δυναμικά το νέο έτος. Στην καρδιά του ΚΠΙΣΝ, στην Αγορά, ο βασιλιάς του ροκ εν ρολ ζωντανεύει, για μία και μοναδική βραδιά και προσκαλεί όλες και όλους σε μία γιορτή με ελεύθερη είσοδο. Για το αφιέρωμα του ΚΠΙΣΝ στον Έλβις Πρίσλεϊ ενώθηκαν μουσικοί από τις τρεις πιο «καθαρόαιμες» ροκ εν ρολ μπάντες της Αθήνας, τους DK & The Band, τους Jitterbugs και τους HiRollers, σε μια απολαυστική βραδιά που καλύπτει ολόκληρη τη δισκογραφία του, από το «That's All Right» και το «Mystery Train» μέχρι το «Heartbreak Hotel» και το «Blue Suede Shoes» και από το «Hound Dog» και το «Jailhouse Rock» μέχρι το «It's Now or Never», το «A Little Less Conversation» και το «Suspicious Minds».

-SNFCC Youth Council Silent Disco Party

Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2023, 22:00 - 02.00

Θόλος

Αντλώντας έμπνευση από τη φετινή θεματική του Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με τίτλο «Gatherings: συναντήσεις ανθρώπων», το SNFCC Youth Council διοργανώνει στον Θόλο ένα Χριστουγεννιάτικο Silent Disco Party. Κάτω από το φως της εγκατάστασης Rhizome των Tom και Lien Dekyvere - ενός ιστού με διαφορετικά επίπεδα από τεντωμένα λεπτά σχοινιά που θυμίζουν χορδές - θα στηθεί ένα πάρτι δίχως ηχεία, αλλά με πολλά ασύρματα ακουστικά. Μια διαφορετική συνάθροιση, όπου όλοι μαζί οι παρευρισκόμενοι θα μοιραστούν μια μουσικοχορευτική εμπειρία, με τα ακουστικά να παραμένουν κοινό σημείο επαφής. Δύο DJ (DJ Bellas | DJ Floba ) επιμελούνται και μιξάρουν, ζωντανά, διαφορετικά είδη μουσικής δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να επιλέξει τι θα ακούσει στα ακουστικά του.

-SNFCC Youth Council Open Air Gigs

Τρίτη 19/12: Hiraeth & Kostas Sidirokastritis Group

Παρασκευή 22/12: Boforia & Ποζαύλι Duo

Παρασκευή 29/12: Monozim & Yama

Παρασκευή 05/01: Colorgraphs & Billie Kark

20.00-22.00

Πευκώνας

Στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, το SNFCC Youth Council διοργανώνει τέσσερα Open Air Gigs που αναδεικνύουν ανερχόμενους εκπροσώπους διαφορετικών μουσικών ειδών, από indie folk και γκρούβες, μέχρι παραδοσιακά ακούσματα και ηλεκτρονικούς πειραματισμούς. Οκτώ διαφορετικά σχήματα έρχονται να γεμίσουν μουσικά τον δημόσιο χώρο, να συστηθούν στο κοινό και να συνυπάρξουν - μια ξεχωριστή συνάντηση δημιουργών, οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν την ευκαιρία να «συνομιλήσουν» μεταξύ τους. Η είσοδος στις συναυλίες είναι ελεύθερη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org/Xmas2023 καθώς και στις σελίδες του ΚΠΙΣΝ στα social media @SNFCC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.