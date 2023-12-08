Μαρίνα Φλοίσβου: 4ο SGS Family & Pet Festival, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου

Η Μαρίνα Φλοίσβου και η Save a Greek Stray συνδιοργανώνουν το 4ο SGS Family and Pet Festival, το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου από τις 12:00, στη Μαρίνα Φλοίσβου.

Μια ημέρα αφιερωμένη σε οικογένειες, παιδιά και τους δραστήριους τετράποδους φίλους μας!

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη και προαγωγή της φιλοζωικής κουλτούρας, καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων, σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων.

H εορταστική αυτή ημέρα, θα είναι γεμάτη αγάπη, μουσική, κουνιστές ουρές, παιχνίδια και πολλές άλλες δραστηριότητες!

Μαζί μας από τις 17:00 θα βρίσκεται και η Ελένη Φουρέιρα για ένα μοναδικό γιορτινό live.

Παρουσιαστής ο Θέμης Γεωργαντάς.

Επιπλέον, φέτος γιορτάζουμε και τα 20 χρόνια της Μαρίνας Φλοίσβου με πολλά δρώμενα και μετά την δύση του ηλίου θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ ευπρόσδεκτοι είναι φυσικά και οι τετράποδοι φίλοι μας.

Στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας συμβάλλει σημαντικά ο Μεγάλος μας Χορηγός ZeniΘ, που θα δώσει κορυφαία ενέργεια στην εορταστική μας ημέρα! Ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα στηρίζει τη διοργάνωση και φροντίζει τα κατοικίδιά μας, με το μοναδικό προϊόν ρεύματος My Pet

My Home που παρέχει μοναδικά προνόμια για την υγεία και την περιποίησή τους.

Μαζί και οι χορηγοί μας Novibet, Royal Canin, Tito’s Handmade Vodka, ESA Security Solutions, more.com, Panik Entertainment Group, Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική και Χελλαφάρμ.

Λίγα λόγια για τη Save a Greek Stray:

Η Save a Greek Stray, για πάνω από 10 χρόνια έχει ταχθεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, καθώς και στον έλεγχο του αριθμού των αδέσποτων. Διασώζει, στειρώνει και φιλοξενεί στο καταφύγιό της ένα μεγάλο αριθμό αδέσποτων σκύλων, που έχουν ανάγκη για θεραπεία και προστασία από τους κινδύνους που συναντούν στους δρόμους της χώρας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με:

vivi@saveagreekstray.org

www.saveagreekstray.org

https://www.facebook.com/saveagreekstray/

https://www.instagram.com/saveagreekstray/

