Στο Mονοπάτι της Eκδίκησης στο COSMOTE CINEMA 1HD, 29/01 στις 21:00

Γουέστεν αμερικανικής παραγωγής του 2023

Σκηνοθεσία: Μπρετ Ντόνοχου , Ηθοποιοί: Νίκολας Κέιτζ,Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ,Κλιντ Χάουαρντ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Action Zone. Ένας αδίστακτος πιστολέρο έχει εγκαταλείψει την παλιά επικίνδυνη ζωή του για να επικεντρωθεί στην οικογένειά του. Όταν το παρελθόν επιστρέφει απειλητικό, θα αναγκαστεί να αναλάβει δράση με τη βοήθεια ενός απρόσμενου συμμάχου.

Ο Μεξικάνος στο COSMOTE CINEMA 1HD, 30/01 στις 22:50

Περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής του 2001

Σκηνοθεσία: Γκορ Βερμπίνσκι , Ηθοποιοί: Μπραντ Πιτ,Τζούλια Ρόμπερτς,Τζέιμς Γκαντολφίνι

Ο Τζέρι ταξιδεύει στο Μεξικό για να βρει ένα πιστόλι-αντίκα, ελπίζοντας ότι αυτή είναι η τελευταία δουλειά που εκτελεί για τη Μαφία. Και σαν να μην έφταναν τα εμπόδια που θα βρεθούν στον δρόμο του, η φίλη του πέφτει θύμα απαγωγής.

Ντε Γκωλ στην ΕΡΤ3, 30/01 στις 23:00

Βιογραφικό ιστορικό δράμα παραγωγής Γαλλίας 2020

Σκηνοθεσία: Γκάμπριελ Λε Μπόμιν, Παίζουν:Σοφί Καντόν, Άλεν Λένγκλετ, Λάμπερτ Γουίλσον, Νίκολας Βοντ, Ολιβιέρ Γκουρμέ, Λόρεντ Στόκερ, Ιζαμπέλ Καρέ

Υπόθεση: 1940. Ο Ντε Γκωλ αντιτάσσεται στην προτεινόμενη ανακωχή και πιέζει να συνεχιστεί η στρατιωτική δράση εναντίον των δυνάμεων του Χίτλερ. Καθώς η ανακωχή είναι προ των πυλών, ο Ντε Γκωλ διαφεύγει στη Βρετανία, αφήνοντας πίσω την οικογένειά του η οποία θα αναγκαστεί να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς. Εκεί, με σύμμαχο τον Τσώρτσιλ, και στην προσπάθειά του να ενθαρρύνει τα εκατομμύρια των συμπατριωτών του θα εκφωνήσει ένα πύρινο λόγο στο BBC που θα τον μετατρέψει στο σύμβολο της Γαλλικής Αντίστασης.

Θλιμμένη Τζάσμιν (Blue Jasmine) στο Cinobo, από 30/01

Επηρεασμένος από το Λεωφορείον ο Πόθος, ο Γούντι Άλεν δημιουργεί το συγκλονιστικό πορτρέτο μιας γυναίκας υπό κατάρρευση και οδηγεί την Κέιτ Μπλάνσετ σε μια ερμηνεία που της χάρισε πανάξια το Όσκαρ.

