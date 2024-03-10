Οι υποψίες ενισχύονται και οι αποκαλύψεις σοκάρουν τους ήρωες στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Η Μάρμω μοιράζεται την ανησυχία της με τον Κίτσο σχετικά με τη συμπεριφορά του Ανδρέα και την απόμακρη στάση του απέναντί της.

Ο Κίτσος αναρωτιέται αν ήρθε η στιγμή να του μιλήσουν. Η Μάρμω θεωρεί πως αν το κάνουν τώρα, με όσα έχουν συμβεί με τους Αυγουστάκηδες και τον πόλεμο που έρχεται, θα τον συντρίψουν…

Παράλληλα, ο Ανδρέας αποφασίζει να μιλήσει στον Φάνη και τον Ισίδωρο σχετικά με τον κατάσκοπο που έχει παρεισφρήσει στην οικογένεια των Πανθέων.

Η Νίνα υποψιάζεται τον Μαρμάρη και αποφασίζει να τον παρακολουθήσει… αλλά το μέρος που θα δει ότι πηγαίνει θα τη σοκάρει ακόμα περισσότερο.

Η Πέλλα στο μεταξύ, προσπαθεί να βρει μια σανίδα σωτηρίας και αναζητά παρηγοριά στον μοναδικό πραγματικό φίλο που της έχει απομείνει…

Στο Γραμματικό, η Μερόπη προτείνει στον Στέφανο και τη Θάλεια να γίνει νονά του παιδιού τους η Μιρέλλα.

Οι υποψίες της Χρυσοστόμης σχετικά με την απιστία της Μάρμως και του Κίτσου εις βάρος του Ανδρέα δεν θα αργήσουν να επιβεβαιωθούν…

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

Πηγή: skai.gr

