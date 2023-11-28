Η America Ferrera από το «Ugly Betty»: Ακόμη αγωνιζόμαστε για να είμαστε ορατές

Η Αμέρικα Φερέρα, πρωταγωνίστρια στην κωμωδία «Ugly Betty» και στη φετινή μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία «Barbie» είναι η πρώτη και μοναδική ηθοποιός με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική που κέρδισε Emmy.

«Ενώ απολαμβάνω μια απίστευτη καριέρα γεμάτη ευκαιρίες για την οποία έχω αγωνιστεί σκληρά και για την οποία έχω δουλέψει σκληρά», αναφέρει στο BBC 100 Women, «ξέρω ότι η πραγματικότητα σε αυτόν τον κλάδο είναι ότι είναι τόσο δύσκολη σήμερα όσο και πριν από 16 χρόνια για τους καλλιτέχνες με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, ή ακόμα και πριν από 22 χρόνια, όταν ξεκίνησα».

America Ferrera: ‘We are still just fighting to be visible’ https://t.co/NtZW4xZf6H — BBC News (UK) (@BBCNews) November 27, 2023

Είναι η μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα στις ΗΠΑ, αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού. Αλλά αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε εκπροσώπηση στη μεγάλη και μικρή οθόνη, αναφέρει η Φερέρα.

Εξήγησε ότι η δική της, σχεδόν, παραμυθένια ιστορία δεν έχει σχέση με αυτό που γνωρίζει ότι είναι η πραγματικότητα για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων της ίδιας κοινότητας.

Γεννημένη στην Καλιφόρνια από γονείς μετανάστες από την Ονδούρα, η Αμέρικα Φερέρα λέει ότι μεγάλωσε «πιστεύοντας στο αμερικανικό όνειρο» και ότι οι γονείς της την παρότρυναν να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση.

«Η αλήθεια είναι ότι τόσες πολλοί και πολλές από τις υποεκπροσωπούμενες κοινότητες εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για να είμαστε ορατοί και ορατές» τονίζει η ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

