Η κλασική ταινία του Baz Luhrmann «Australia» έγινε σειρά, με το «Faraway Downs» (με πρωταγωνιστές τη Nicole Kidman και τον Hugh Jackman) να είναι διαθέσιμη από την Κυριακή 26 Νοεμβρίου, στο Disney+, στην Ελλάδα.

Με πρωταγωνιστές τους Nicole Kidman, Hugh Jackman, Bryan Brown, Brandon Walters, Ben Mendelsohn, David Wenham και Jack Thompson, η ιστορία επικεντρώνεται γύρω από μια Αγγλίδα αριστοκράτισσα, τη λαίδη Σάρα Άσλεϊ (Nicole Kidman) που ταξιδεύει στην άλλη άκρη του κόσμου προκειμένου να έρθει αντιμέτωπη με τον δύστροπο σύζυγό της και να πουλήσει ένα ασυνήθιστο περιουσιακό στοιχείο: ένα ράντσο 4 εκατομμυρίων στρεμμάτων στην ενδοχώρα της Αυστραλίας.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, ένας αδίστακτος Αυστραλός γαιοκτήμονας, ο βασιλιάς Κάρνι (Bryan Brown), καταστρώνει ένα σχέδιο για να πάρει τη γη της και εκείνη ενώνει τις δυνάμεις της με έναν σκληροτράχηλο βοσκό (Hugh Jackman), προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία της. Η σαρωτική περιπέτεια, εξερευνείται μέσα από τα μάτια του νεαρού Νάλα (Brandon Walters), ενός παιδιού Αυστραλών ιθαγενών.

