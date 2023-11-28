Catherine Hardwicke: Θα επέλεγε για ριμέικ του «Twilight» τους Jacob Elordi και Jenna Ortega

Η σκηνοθέτιδα της κινηματογραφικής σειράς «Twilight», Κάθριν Χάρντγουικ, αποκάλυψε ποιοι ηθοποιοί πιστεύει ότι θα ήταν οι «τέλειοι» αντικαταστάτες για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ριμέικ του καλτ κλασικού έπους.

Η Κρίστεν Στιούαρτ και ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρωταγωνίστησαν ως Μπέλα Σουάν και Έντουαρντ Κάλεν στις ρομαντικές ταινίες φαντασίας που βασίζονται στη δημοφιλή σειρά βιβλίων με βρικόλακες της Στέφανι Μέγιερ.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατου επεισοδίου του podcast του Τζος Χόροβιτς «Happy Sad Confused», η Χάρντγουικ είπε ότι η Τζένα Ορτέγκα και ο Τζέικομπ Ελόρντι «θα ήταν τέλειοι» ως Μπέλα και Έντουαρντ, αν γυριζόταν ποτέ ένα ριμέικ.

«Εννοώ, είναι καταπληκτικός. Μάλλον θα ήταν ο Έντουαρντ σήμερα» είπε η Χάρντγουικ για τον 26χρονο Αυστραλό ηθοποιό.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί πολύ ωραίοι νέοι ηθοποιοί σήμερα. Φυσικά, μόλις ανέφερες τη Τζένα Ορτέγκα, είναι καταπληκτική» πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ορτέγκα αποχώρησε από το επερχόμενο «Scream 7», αφού η συμπρωταγωνίστριά της, Μελίσα Μπαρέρα, απολύθηκε λόγω σχολίων που έκανε για τη διαμάχη στη Γάζα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χάρντγουικ αποκάλυψε ότι ο Πάτινσον παραλίγο να μην επιλεγεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του 2008, επειδή οι υπεύθυνοι του στούντιο είχαν ενστάσεις για τα φυσικά του χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

