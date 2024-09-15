Οι μεγάλες πρεμιέρες του ΣΚΑΪ - Από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου

Περιπέτεια, δράση, αγωνία, συγκίνηση, κέφι, χιούμορ και διασκεδαστικές ανατροπές! Από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, οι ψυχαγωγικές εκπομπές του ΣΚΑΪ έρχονται για να ψυχαγωγήσουν και να συναρπάσουν τους τηλεθεατές!

Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 15.00

Ο απολαυστικός Μάρκος Σεφερλής και ο μοναδικός Έκτορας Μποτρίνι δοκιμάζουν γευστικά πιάτα από τα πιο ευφάνταστα μαγειρικά ζευγάρια. Κέφι και νοστιμιά σε έναν χορταστικό συνδυασμό.

MY STYLE ROCKS

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 16.30

Οκτώ fashionistas προσπαθούν να εντυπωσιάσουν με το απαράμιλλο στιλ τους τη μοναδική κριτική επιτροπή – Στέλιο Κουδουνάρη, Έλενα Χριστοπούλου, Γιώργο Καράβα. Η ξεχωριστή Κατερίνα Καραβάτου μας περιμένει στην αφετηρία του catwalk.

STILL STANDING

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 18.45

Εννέα διαγωνιζόμενοι, που πατούν γερά στις γνώσεις τους, προσπαθούν να μην κάνουν… ελεύθερη πτώση στο πλατό του παιχνιδιού. Τα νήματα των ερωτήσεων κινεί ο αξεπέραστος Χρήστος Φερεντίνος.

SURVIVOR

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 21.00

Αληθινό, συναρπαστικό, απρόβλεπτο. Το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης περνά σε άλλο επίπεδο με τους παίκτες να δοκιμάζονται σε σκληρές συνθήκες και απαιτητικούς στίβους μάχης. Ο χαρισματικός Γιώργος Λιανός δίνει το σύνθημα για μία συναρπαστική σεζόν.

TEMPTING FORTUNE

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21.00

Δράση και περιπέτεια γίνονται ένα. Οι προκλήσεις είναι συνεχείς με τους παίκτες να δοκιμάζουν τις αντοχές τους και τα όριά τους. Ο ταλαντούχος Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι οδηγός σε ένα ταξίδι γεμάτο ανατροπές και ελκυστικούς πειρασμούς.

Όλα είναι στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ:

· Μαγειρική ✔

· Στιλ ✔

· Γνώσεις ✔

· Περιπέτεια ✔

· Δράση ✔

Από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, μαγειρεύουμε, κάνουμε πασαρέλα, τεστάρουμε τις γνώσεις μας, ζούμε τη δράση και την περιπέτεια! Στον ΣΚΑΪ!

Δείτε το video:

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.