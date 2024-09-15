Γενέθλια έκπληξη για τον Πέτρο Ιακωβίδη στην πίστα

Και αφού η ημέρα των γενεθλίων του Πέτρου Ιακωβίδη έπεφτε Σάββατο και φυσικά το μαγαζί που εμφανίζεται ήταν ανοιχτό και γεμάτο κόσμο η Ρία Ελληνίδου και ο Χρήστος Σαντικάι που εμφανίζονται μαζί του στο Vog Club Athens του ετοίμασαν μια ευχάριστη έκπληξη για να τον γιορτάσουν και μάλιστα δημόσια και με όλο τον κόσμο στο κατάμεστο μαγαζί να συμμετέχει στις ευχές,

Κατά την διάρκεια του προγράμματος του αγαπημένου καλλιτέχνη , εμφανίσθηκαν στη σκηνή με μια τούρτα έκπληξη και μαζί με το κοινό τραγούδησαν και ευχήθηκαν τα καλύτερα στον Πέτρο Ιακωβίδη με τον οποίο συνεργάζονται εδώ και αρκετούς μήνες σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία κάθε Παρασκευή & Σάββατο!

Οι συνεργάτες του Πέτρου ανέβηκαν στη σκηνή ενώ εκείνος ολοκλήρωνε τραγούδι του και πραγματικά τον άφησαν άφωνο, όταν έβγαλαν από τα παρασκήνια μια τούρτα... "Γιατί δεν βάλατε την ηλικία;" τους πείραξε, 23 είμαι... Δεν είμαι 23; Άντε 24...



