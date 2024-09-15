Σίσσυ Χρηστίδου: Οι γιοι της την έψησαν να μπει σε ξύλινο Roller coaster και…τα είδε όλα

Η παρουσιάστρια εκμεταλλεύεται τα τελευταία Σαββατοκύριακα πριν ξεκινήσει η εκπομπή της και πάλι στο Mega για να απολαύσει χρόνο και ταξίδια με τους δύο γιους της αφού κι εκείνοι ξεκίνησαν σχολείο και δε θα μπορούν να λείψουν καθημερινές καθώς οι απουσίες καραδοκούν.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και τα αγόρια της βρίσκονται στο Europa Park, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και τα παλαιότερα (άνοιξε το 1975) που λειτουργεί εποχικά έξι μήνες τον χρόνο και βρίσκεται στο Rust της Γερμανίας.

