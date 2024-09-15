Αλεξάνδρα Πασχαλίδου: «Ο μαμά μου ήταν ήρωας, αγωνιζόταν πάρα πολύ σκληρά, καθάριζε γραφεία»

Η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Πασχαλίδου έκανε ποδαρικό στην πρεμιέρα της εκπομπής «Μαμάδες» της Τζένης Θεωνά στην ΕΡΤ. Και είχε πολλά να πει και για τα παιδικά της χρόνια και για την απουσία του πατέρα της –αναγκαστικά- από τη ζωή της ίδιας και των αδερφών της.

«Η μαμά μου ήταν ως επί το πλείστον ολομόναχη, μητέρα με τρία παιδιά, αγωνιζόταν πάρα πολύ σκληρά, καθάριζε γραφεία. Δεν γινόταν να τη φορτώνω με τα δικά μου θέματα. Η μαμά μου ήταν ήρωας κανονικά. Ο πατέρας μου, οι συνθήκες τον ανάγκασαν να λείπει, να απουσιάζει από τις ζωές μας», είπε η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου και συνέχισε:

«Ο πατέρας μου αναγκάστηκε, δεν ήταν δική του επιλογή να πάει, για παράδειγμα, φαντάρος 2μιση χρόνια, να μεταναστεύσει στη Γερμανία για να εργαστεί ένα διάστημα, να φύγει στα καράβια άλλα 2μιση χρόνια. Ήταν οι οικονομικές προϋποθέσεις που δεν είχαμε που τον ανάγκαζαν να φύγει.

Όταν επέστρεψε, δεν ήταν όμως ο ίδιος άνθρωπος. Δεν είχε δεθεί συναισθηματικά με τις τρεις κόρες του όπως θα έπρεπε. Έκανε κι άλλες δουλειές, καθάριζε τζάμια και τέτοια, αλλά ακόμη και στον ελεύθερό του χρόνο δεν ήμασταν η προτεραιότητά του».

«Η μητέρα μου ήταν βράχος. Δούλευε και δεν είχε πολύ χρόνο, οπότε εγώ της έγραφα γράμματα και της τα άφηνα κάτω από το μαξιλάρι της. Δεν μου απαντούσε συχνά αλλά, όταν το έκανε, μου έγραφε να προσέχω τις αδελφές μου και να είμαι καλή στο σχολείο. Καθάριζα, μαγείρευα, ήμουν άριστη στο σχολείο. Έχω μάθει στη δουλειά από πολύ μικρή και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου», καταλήγει στη συγκλονιστική αποκάλυψή της η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου.

