Οι φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ δείχνουν ότι τελικά αν ένα βιβλίο μεταφερθεί με το σωστό τρόπο στη μεγάλη οθόνη, μπορεί να προκύψει ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Φέτος, περισσότερο από τις προηγούμενες χρονιές, οι οσκαρικές ταινίες οφείλουν την επιτυχία και στον παράγοντα βιβλίο. Παρακάτω, λοιπόν, θα βρεις τα μυθιστορήματα και τις ιστορίες που ενέπνευσαν τις ταινίες της χρονιάς.

Nomadland

Το memoir της Jessica Bruder κυκλοφόρησε το 2017 και χρειάστηκε πολύ λίγος χρόνος ώστε να το ανακαλύψει η σκηνοθέτιδα Chloe Zhao και να το μεταφέρει στο σινεμά. Συνδυάζοντας τις εμπειρίες της συγγραφέως, η οποία έζησε για τρία περίπου χρόνια ως νομάς, αλλά και ιστορίες άλλων νομάδων, το Nomadland, χρίζεται επάξια σε ταινία της χρονιάς.



One Night in Miami

Για τον Kemp Powers οι τελευταίες δύο σεζόν επεφύλασσαν πολλές επιτυχίες. Από τη μία, έγινε ο πρώτος μαύρος σκηνοθέτης σε ταινία της Pixar με το Soul. Από την άλλη, το θεατρικό έργο που έγραψε το 2013, με τίτλο One Night in Miami, έγινε φέτος μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες. Ο ίδιος βρέθηκε και στη συγγραφική ομάδα που διασκεύασε το σενάριο της ταινίας.

The White Tiger

Ο Aravind Adiga ανήκει σε εκείνη την μικρή κατηγορία συγγραφέων που με το ντεμπούτο τους κερδίζουν κάποιο πολύ σημαντικό βραβείο και γίνονται ευρέως γνωστοί. Όταν το 2008 κυκλοφόρησε το βιβλίο του The White Tiger, ο ίδιος κέρδισε την ίδια χρονιά το βραβείο Man Booker. Χρειάστηκε περίπου μία δεκαετία έτσι ώστε η ταινία να καταφέρει να γίνει ταινία και τελικά να σαρώσει και στα κινηματογραφικά βραβεία.

Ma Rainey's Black Bottom

O θεατρικός συγγραφέας August Wilson κατά τη διάρκεια της ζωής του έγινε γνωστός για μία σειρά 10 θεατρικών έργων με επίκεντρο τις ζωές μαύρων Αμερικανών του 20ου αιώνα. Ένα από αυτά ήταν και το έργο του Ma Rainey's Black Bottom. Στη μεταφορά του, τη θρυλική Ma Rainey ενσάρκωσε η Viola Davis έχοντας στο πλάι της τον εξίσου υπέροχο Chadwick Boseman. Ίσως δε θα αργήσουμε να δούμε και κάποιο από τα υπόλοιπα 9 έργα του Wilson να γίνονται ταινίες ή σειρές.

The Father

Η νέα ταινία με την Olivia Colman και τον Anthony Hopkins προέκυψε από τη μεταφορά του γαλλικού θεατρικού έργου Le Père, του Florian Zeller. Ο ίδιος, ωστόσο, επέλεξε να μεταφέρει το έργο στον κινηματογράφο και μάλιστα να το σκηνοθετήσει. Η πρώτη του απόπειρα στο σινεμά φαίνεται να αναγνωρίστηκε και με το παραπάνω.



News of the World

Το νέο αυτό αριστούργημα το οφείλουμε στο βιβλίο της Paulette Jiles. Η ίδια δημιούργησε έναν μαγικό κόσμο στο μυθιστόρημά της, τον οποίο είδαμε να μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Αξίζει μάλιστα νω γνωρίζεις ότι τους ίδιους χαρακτήρες τους έχει χρησιμοποιήσει και άλλα βιβλία της. Σε περίπτωση που θες να συνεχίσεις να ακολουθείς τις ζωές και τις περιπέτειες τους.

Emma

Η γνωστή σε όλους Emma, δεν είναι παρά ακόμη μία θρυλική ηρωίδα της Jane Austen. H ηθοποιός Anya Taylor-Joy φαίνεται πως ήταν η καταλληλότερη επιλογή για την μεταφορά της ιστορίας στον κινηματογράφο. Με ισόποσες δόσεις χιούμορ, κυνισμού και ηρωισμού, φαίνεται πως η Emma φέτος θα ξεχωρίσει και όχι άδικα.

Πηγή: Savoirville