ΟΑΚΑ: Αποθεώθηκαν οι Coldplay από το ελληνικό κοινό

«Χορεύει όλη η Αθήνα» με τη συναυλία των Coldplay να τροφοδοτεί με άκρως εντυπωσιακά στιγμιότυπα τα σόσιαλ μίντια.

Το αγαπημένο, στο ελληνικό κοινό, συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ λίγο μετά δύση του ηλίου ξεσηκώνοντας τους 60 χιλιάδες θεατές που έσπευσαν στο μεγάλο συναυλιακό γεγονός του καλοκαιριού.

Εφέ, εντυπωσιακά χρώματα, φώτα και γνώριμες μελωδίες «πλημμύρισαν» το κατάμεστο στάδιο μετατρέποντας το σε έναν...«ουρανό με αστέρια», όπως περιγράφει εξάλλου και το εμβληματικό τραγούδι τους (Α sky full of stars).

Πλήθος κόσμου είχε φτάσει από πολύ νωρίς στις εγκαταστάσεις, αψηφώντας τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και περίμενε να ανοίξουν οι πύλες εισόδου προκειμένου να τακτοποιηθεί στον χώρο και να απολαύσει το εμβληματικό συγκρότημά.

Τη συναυλία των Coldplay άνοιξε στις 7 το απόγευμα η Αντωνία Καούρη και στις 8 θα εμφανιστεί στη σκηνή η Maisie Peters.

Coldplay tocando Hymn For The Weekend en #ColdplayAthens 🇬🇷



🎥: soph_theodor pic.twitter.com/REKRZrCDyh — Coldplay videos (@coldplayvid) June 8, 2024

Στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τη συναυλία των Coldplay βρίσκεται και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις ευρωεκλογές, ο πρωθυπουργός «ξέκλεψε» κάποιες ώρες χαλάρωσης και όπως αποτυπώθηκε από τον φωτογραφικό φακό, με κάσουαλ εμφάνιση και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, έδωσε «το παρών» στο μεγάλο συναυλιακό γεγονός της Αθήνας.

