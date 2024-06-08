Δεν αργεί η μέρα που η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο σύζυγός της Βασίλης Σταθοκωστόπουλος θα αγκαλιάσουν το δεύτερο παιδί τους.

Όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι ήταν σίγουροι πως οι δυο τους σύντομα θα επιδίωκαν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να χαρίσουν ένα αδερφάκι στον 17 μηνών γιο τους, Βλάσση.

Αγόρι, κορίτσι; Μόνο οι ίδιοι γνωρίζουν και το κρατάνε επτασφράγιστο μυστικό. Τόσο η Φαίη Σκορδά, όσο και η Δέσποινα Βανδή που συναντήθηκαν με τη μέλλουσα μαμά στο πλήρως ανακαινισμένο Green Park του συζύγου της σε εκδήλωση που έκανε για το opening του χώρου με live για το καλοκαίρι, προσπάθησαν να μάθουν αλλά απάντηση δεν πήραν.

«Είμαι έτοιμη για το μαιευτήριο. Δεν έχω άγχος, αγωνία έχω και ανυπομονησία. Ο γιος μου ξέρει ότι είναι μωρό, φιλάει την κοιλίτσα μου. Μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι περιμένει, γιατί είναι μωράκι και αυτός, είναι 17 μηνών. Το φύλο του μωρού είπαμε να το κρατήσουμε έκπληξη» είπε η ίδια η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μιλώντας στις κάμερες που βρέθηκαν εκεί ενώ αποκάλυψε πως στο πρώτο της παιδί φρόντισε να γεννήσει με τον ωροσκόπο που προτιμούσε:

«Το ζώδιο δεν το ορίζεις. Τι να κάνεις, να του αλλάξεις τον μήνα; Δε γίνεται. Τον ωροσκόπο μπορείς. Τον πείραξα τον ωροσκόπο στο πρώτο μου παιδί. Ήταν καισαρική, Θα γινόταν Αιγόκερως αλλά του βάλαμε και λίγο Δίδυμο να γίνει πιο spicy. Με την ώρα που βόλευε τον γιατρό θα είχε ωροσκόπο Αιγόκερω αλλά λέω άστο».

Πηγή: skai.gr

