Ο Will Smith ξέμεινε Ζυρίχη πηγαίνοντας για Ισπανία και δε φαντάζεστε τι έκανε

Αναγκαστικά ο διάσημος χολιγουντιανός ηθοποιός πέρασε το βράδυ στην Ελβετική πόλη

Γουίλ Σμίθ

Για την Ισπανία ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει ο Will Smith άλλα στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης το αεροπλάνο του δεν μπορούσε να πετάξει. Δεν εξήγησε τον λόγο αλλά υποθέτουμε ότι υπήρξε πρόβλημα με την εναέρια κυκλοφορία που ταλαιπωρεί χιλιάδες ταξιδιώτες το τελευταίο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι προβλήματα δημιουργήθηκαν από το blackout της Microsoft που προκάλεσε ασύλληπτο χάος παντού και ακόμα -σχεδόν 20 μέρες- μετά οι επιπτώσεις του είναι ορατές στις αερομεταφορές.

