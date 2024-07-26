Η CrowdStrike, η εταιρία κυβερνοασφάλειας λογισμικό της οποίας προκάλεσε βλάβη σε παγκόσμια συστήματα πληροφορικής στις 19 Ιουλίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον το 97% των εν λόγω συστημάτων που επηρεάστηκαν από το σφάλμα έχουν επανέλθει.

"Θα ήθελα να ανακοινώσω πως τουλάχιστον το 97% των υπολογιστών που χρησιμοποιούν Windows είναι και πάλι συνδεδεμένοι από τις 25 Ιουλίου. Η πρόοδος αυτή οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες των πελατών μας, των εταίρων μας και στην αφοσίωση της ομάδας μας στην CrowdStrike", ανέφερε ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας, Τζορτζ Κουρτζ, σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Την περασμένη Παρασκευή, η αναβάθμιση λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα της Microsoft, προκάλεσε βλάβη σε πολλά συστήματα πληροφορικής σε όλο τον κόσμο, από αεροδρόμια μέχρι νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τη Microsoft, περίπου 8,5 εκατομμύρια χρήστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με "μπλε οθόνες θανάτου".

Το λογισμικό Falcon της CrowdStrike χρησιμοποιείται από εταιρίες σε όλο τον κόσμο για τον εντοπισμό και την απόκρουση κακόβουλων λογισμικών και βλαβών ασφαλείας.

Σε έκθεση για το συμβάν, η CrowdStrike ανέφερε την Τετάρτη πως το σφάλμα αυτό μεταδόθηκε σε εκατομμύρια υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows και πως θα αλλάξει στο μέλλον τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις αναβαθμίσεις.

"Εξαιτίας ενός σφάλματος στο πρόγραμμα επαλήθευσης, η μία από τις δύο αναβαθμίσεις επικυρώθηκε αν και περιείχε προβληματικά δεδομένα", εξήγησε η CrowdStrike.

Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις επηρεάστηκαν, κυρίως αεροπορικές εταιρίες, νοσοκομεία, εργοστάσια ή ακόμη ξενοδοχεία.

Ο επικεφαλής της CrowdStrike, Τζορτζ Κουρζ, κλήθηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο για να δώσει εξηγήσεις.

"Καταλαβαίνουμε πως δουλειά μας δεν έχει τελειώσει ακόμη και συνεχίζουμε να είμαστε αποφασισμένοι να αποκαταστήσουμε όλα τα συστήματα", ανέφερε στο μήνυμά του στο LinkedΙν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

