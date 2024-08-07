Ο Γιώργος Γιαννιάς έκλεισε τα 45 αγκαλιασμένος με την οικογένεια του και με μια κάποια θλίψη

Τα πρώτα που έρχονται χωρίς την παρουσία των γονιών του δίπλα του αφού τη χρονιά που μας πέρασε μέσα σε 5 μήνες έφυγαν από τη ζωή και ο πατέρας και η μητέρα του.

Γι’ αυτό και στο ποστ που δημοσίευσε ο ίδιος από τη χθεσινή βραδιά όπου έσβησε την τούρτα του χωμένος στην αγκαλιά της γυναίκας του Ελευθερίας Παντελιδάκη και των γιων τους, δημοσίευσε και μια φωτογραφία από το παρελθόν με τους γονείς και τα αδέρφια του.

«Οικογένεια…αγάπη…ανιδιοτέλεια. Τα μυστικά... ♥️♥️♥️♥️♥️ Ανταποδίδω τις καλύτερες μου Ευχές σε όλους» έγραψε ο τραγουδιστής. Σίγουρα γλυκόπικρη η γεύση της ημέρας για εκείνον.

Ενώ η Ελευθερία Παντελιδάκη από νωρίς χθες με ένα τρυφερό βίντεο έδωσε τις ευχές της στον άντρα της ζωής της με τον οποίο είναι πάντα ερωτευμένη από την πρώτη μέρα που τον γνώρισε ως σήμερα.

«Χρόνια πολλά στον καλύτερο άντρα, σύντροφο, φίλο, πατέρα. Να τα εκατοστήσεις αγάπη μου πάντα γέρος και υγιής στη ζωούλα σου και πάντα και για μια ζωή όλοι μαζί.

Να κάνεις ό,τι σε γεμίζει χαρά και μαζί να ζούμε χρόνια καλά.

Η αγάπη σου είναι το φυλαχτό μας… Σε λατρεύουμεεεεεεε» έγραψε εκείνη.

