Πέθανε ο σκηνοθέτης Αντώνης Αντύπας - Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο σκηνοθέτης Αντώνης Αντύπας. Την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του, συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου, με ανάρτησή της στο Facebook: «Ο αγαπημένος μου Αντώνης Αντύπας, ο άνθρωπος που 40 χρόνια μου χάρισε την αγάπη του και την απόλυτη αφοσίωση δεν υπάρχει πια. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου και θα μείνει για πάντα ο πολύτιμος οδηγός μου. Αντώνη μου σ αγαπώ και θα σε βλέπω πάντα με το γέλιο στο όμορφο σου πρόσωπο».

Ο Αντώνης Αντύπας γεννήθηκε το 1941 στον Βύρωνα της Αθήνας. Το 1960 ξεκίνησε σπουδές στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά, όμως το 1963 τις διέκοψε για να σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολου Κουν. Έπαιξε σε 30 παραστάσεις, αρχίζοντας από τον χορό των «Ορνίθων» το 1964. Το 1971-72 παρακολουθεί σεμινάρια σκηνοθεσίας στη σχολή City Literary Institute στο Λονδίνο και το 1972 εργάζεται ως βοηθός σκηνοθέτη του Μινωτή. Το 1974 ιδρύει με τον Χρήστο Πολίτη το Απλό Θέατρο και σκηνοθετεί το "Ήταν όλοι τους παιδιά μου" του 'Αρθουρ Μίλερ.

Αν και ως θεατρική εταιρεία το Απλό Θέατρο διαλύεται το 1990 με την αποχώρηση του Χρ. Πολίτη, ο Αντώνης Αντύπας συνεχίζει την καλλιτεχνική δράση του στο ομώνυμο θέατρο από το 1990 έως το 2012, ιδρύοντας μαζί με την Ελένη Καραΐνδρου τη μη κερδοσκοπική εταιρεία "Καλλιτεχνικός Οργανισμός Φάσμα", που ταυτίστηκε με το όνομα Απλό Θέατρο, το οποίο επικράτησε στις αναφορές για τις θεατρικές δράσεις του οργανισμού. Στο διάστημα αυτό, ο οργανισμός στέγασε ιδιαίτερα σημαντικές παραστάσεις, ξένου κυρίως ρεπερτορίου σπουδαίων συγγραφέων - ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αγγλική και αμερικανική δραματουργία (Χάρολντ Πίντερ, Ευγένιος Ο' Νηλ κ.ά.)-, ενώ συνεργάστηκε με ηθοποιούς υψηλού επιπέδου.

Στο πλαίσιο της δράσης του στο Απλό Θέατρο, θα αποκτήσει φιλική σχέση με συγγραφείς όπως ο Χάρολντ Πίντερ και ο Μπράιαν Φρίελ, οι οποίοι και θα παρευρεθούν σε παραστάσεις του (όπως ο Πίντερ στη "Νεκρή ζώνη" το 2000 και ο Φρίελ στον "Ξεριζωμό" το 2003). Το 2001 ο σκηνοθέτης παρουσιάζει τις "Τρωάδες" του Ευριπίδη στην Επίδαυρο. Θα σκηνοθετήσει για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο το 2017 με τους "Πόθους κάτω από τις λεύκες" του Ο'Νηλ.

Τα συλλυπητήρια της Λίνας Μενδώνη

Πληροφορούμενη την απώλεια του Αντώνη Αντύπα, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Αντώνης Αντύπας, που μας άφησε σήμερα, υπήρξε σπουδαίος, ολοκληρωμένος θεατράνθρωπος. Σε όλες του τις διαστάσεις. Πρωτίστως, ασφαλώς, ως σκηνοθέτης, που αξιοποίησε τη γερή σκευή που απέκτησε ως μαθητής του Καρόλου Κουν για να ανανεώσει ριζικά, στη γόνιμη πεντηκονταετή διαδρομή του, τη σκηνοθετική οπτική, ανεβάζοντας κλασικά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, αλλά και συστήνοντας νέους δημιουργούς στο ελληνικό κοινό. Στον Αντώνη Αντύπα οφείλουμε εμβληματικές παραστάσεις έργων του Γιουτζήν Ο΄Νιλ, του 'Αρθουρ Μίλερ, του Τενεσί Ουίλιαμς, αλλά και του Χάρολντ Πίντερ και του Μπράιαν Φρίελ.

Με την ίδρυση του Απλού Θεάτρου και της Νέας Σκηνής του Απλού Θεάτρου, ο Αντώνης Αντύπας δημιούργησε σχήματα στα οποία συνεργάστηκε με καταξιωμένους ερμηνευτές και ανέδειξε νέους. Επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή του στην Τέχνη, που δεν περιορίστηκε στη σκηνοθετική διεύθυνση, αλλά επεκτάθηκε με επιτυχία στη σύνολη καθοδήγηση και τον πετυχημένο και διαρκή πειραματισμό με νέες τεχνικές, πρόσωπα και μεθόδους. Το ελληνικό θέατρο, στο οποίο κληροδοτεί αναγνωρισμένη και ενεργό επίδραση, του οφείλει πολλά. Στη σύντροφό του Ελένη Καραΐνδρου, την οικογένειά του, τους πολλούς ομοτέχνους, φίλους και μαθητές του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

Τα συλλυπητήρια του ΚΚΕ

«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τον Αντώνη Αντύπα, έναν προικισμένο σκηνοθέτη, που πλούτισε με την ποιοτική τέχνη του το θέατρο και τη γνώση μας γι' αυτό και τους δημιουργούς του. Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

