Βάσω Λασκαράκη: Στην Αθήνα Αυγουστιάτικα για αλλαγή look

Κανονικά η Βάσω Λασκαράκη το καλοκαίρι της το περνάει σχεδόν ολόκληρο στην Κρήτη. Στο σπίτι που έχει εκεί ο άντρας της Λευτέρης Σουλτάτος ο οποίος δραστηριοποιείται και επαγγελματικά ως chef στο πανέμορφο νησί.

Και από εκεί κάνουν, όταν εκείνος μπορεί να λείψει και κάποιες μικρές αποδράσεις σε άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Σήμερα όμως η Βάσω Λασκαράκη βρίσκεται στην Αθήνα. Και είχε λόγο που ήρθε. Είχε ραντεβού στο κομμωτήριο για να κάνει αλλαγή.

