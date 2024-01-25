Survivor 2024: Μία διπλή, απρόσμενη αποχώρηση από τους Κόκκινους

Με μία απρόσμενη αποχώρηση ξεκίνησε το χθεσινό επεισόδιο του Survivor καθώς ο Χρήστος Βολικάκης ξέσπασε εναντίον του Αλέξη αλλά και της Ασημίνας μιλώντας για θέατρο και για διαφορετική συμπεριφορά πίσω και μπροστά από τις κάμερες. Η ένταση κορυφώθηκε με συμπαίκτες του να λένε τη δική τους πλευρά και τον ίδιο να ανακοινώνει την απόφασή του να αποχωρήσει από το παιχνίδι για λόγους ψυχικής και σωματικής υγείας.

Δείτε την αποχώρηση της Κρίστη Καθαργιά:

Ωστόσο η ένταση που προηγήθηκε δεν φάνηκε να επηρεάζει τους Κόκκινους σε αγωνιστικό επίπεδο αφού κατάφεραν να πάρουν τη νίκη από τους Μπλε στο αγώνισμα επάθλου.

Η τελική μονομαχία ανάμεσα στην Κρίστη και τη Χρύσα:

Μόλις έπεσε η νύχτα έφτασε η ώρα για τη μονομαχία των γυναικών. Από τις τέσσερις υποψήφιες η Δώρα ήταν εκείνη που είχε τις καλύτερες επιδόσεις και που κλήθηκε να επιλέξει στόχο. Αυτή τη φορά δεν επέλεξε τους μπασκετικούς καθώς ήταν κινούμενοι, δήλωσε όμως πως η επιλογή της είναι και για να βοηθήσει τη Χρύσα από την ομάδα της. Οι μονομαχίες οδήγησαν στην τελική αναμέτρηση της Χρύσας με την Κρίστη με τη δεύτερη να αποχωρεί.

Δείτε την αποχώρηση του Χρήστου Βολικάκη:

«Συγχαρητήρια και στα τρία κορίτσια. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα μέρος, μακάρι να ήταν κι άλλο. Εμένα ο κύκλος μου κλείνει εδώ αλλά πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη για όλο αυτό το δώρο που έλαβα το 2024 και θα το κρατήσω σαν την πιο γλυκιά ανάμνηση.» ήταν τα λόγια της Κρίστη Καθαργιά λίγο πριν την αποχώρησή της με την Ασημίνα που ήταν πιο κοντά της να ξεσπάει σε κλάματα.

