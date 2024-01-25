My Style Rocks: Gala iconic look - Δείτε το trailer

Το τελευταίο Gala πριν από τη διαγωνιστική εβδομάδα του τελικού είναι γεγονός και έχει… iconic look! Τις προηγούμενες μέρες παρακολουθήσαμε την κριτική επιτροπή να δίνει σε κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks ένα κλειστό φάκελο και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε το περιεχόμενό του!

Δείτε το trailer:

Κάθε φάκελος έκρυβε το όνομα ενός μεγάλου σχεδιαστή ή ενός πολύ διάσημου Οίκου μόδας. Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει λοιπόν σήμερα να παρουσιάσουν μια εντυπωσιακή, αντιπροσωπευτική εμφάνιση εμπνευσμένη από τις δημιουργίες του σχεδιαστή που τους έχει ανατεθεί. Η εικόνα που θα παρουσιάσουν θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και εντός εποχής και να παραπέμπουν στο σχεδιαστή χωρίς ωστόσο να φοράνε κάτι από δική του συλλογή.

Η αποστολή είναι δύσκολη όμως βρισκόμαστε πια πολύ κοντά στον τελικό! Ποιες θα είναι οι επτά διαγωνιζόμενες που θα πάρουν το εισιτήριο για την εβδομάδα του τελικού από τον Στέλιο Κουδουνάρη, τον Δημήτρη Σκουλό και τη Σοφία Χατζηπαντελή;

Πηγή: skai.gr

