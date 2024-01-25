Coleman Domingo: Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ

Ο Κόλμαν Ντομίνγκο αντέδρασε στην πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υποψήφιοι για τα 96α Όσκαρ ανακοινώθηκαν στις 23 Ιανουαρίου με αρκετούς αποκλεισμούς και εκπλήξεις από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών να κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του Τύπου.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Κόλμαν Ντομίνγκο κέρδισε υποψηφιότητα Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Μπάγιαρντ Ράστιν, ομοφυλόφιλο ακτιβιστή των πολιτικών δικαιωμάτων στο δράμα του Netflix, «Rustin».

Ο Ντομίνγκο ευχαρίστησε για την υποψηφιότητά του με ανάρτησή του στο Instagram, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των διεκδικητών των Όσκαρ, στο Λος Άντζελες. Μαζί με φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας σε σκηνοθεσία του Τζορτζ K. Γουλφ, ο ηθοποιός έγραψε: «Πλήρης. Ευχαριστώ αγαπητέ Μπάγιαρντ. Ευχαριστούμε το @theacademy για αυτήν την υποψηφιότητα. Προσπαθώ να βρω τις λέξεις».

«Σήμερα είναι καθαρή ευγνωμοσύνη. Για όλα. Το ταξίδι. Τα ψηλά. Τα πολύ χαμηλά. Πίστη. Αγάπη. Φως. Χαρά. Είμαι χαρούμενος» τόνισε.

Αρκετοί από τους συναδέλφους του Ντομίνγκο στο Χόλιγουντ απάντησαν με μηνύματα υποστήριξης επαινώντας την ερμηνεία του στην ταινία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

