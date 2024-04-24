Ο οδηγός σας για τις μεγάλες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού

Το καλοκαίρι πλησιάζει και εμείς μπαίνουμε ήδη σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, με τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της χώρας από το Release Athens μέχρι το Rockwave να έχουν ήδη ανακοινώσει τους μεγάλους headliners του φετινού καλοκαιριού και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου να εξασφαλίζει μερικούς από τους σπουδαιότερους εγχώριους και διεθνείς καλλιτέχνες για μια σειρά από συναυλίες – αφιερωμένες σε σημαντικές επετείους.

Έτσι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, εμείς ετοιμάσαμε τον απόλυτο οδηγό για το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι, για να μη χάσεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και να προλάβεις να εξασφαλίσεις έγκαιρα το εισιτήριό σου. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανοίξεις την ατζέντα σου και να αρχίσεις να σημειώνεις τα must μουσικά ραντεβού των επόμενων μηνών, από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Corey Taylor – 28 Μαΐου

Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές αλλά και σημαντικότερες προσωπικότητες της ροκ και metal μουσικής των τελευταίων τριάντα ετών, ο Corey Taylor, τραγουδιστής και ηγέτης σε δύο (!) συγκροτήματα με πολυπλατινένιες (και παράλληλες) καριέρες: τους Slipknot και τους Stone Sour, έρχεται στην χώρα μας για μία συναυλία με τις best – of επιτυχίες του.

Πού; Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Εισιτήρια: από 45€

Rammstein – 30 Μαΐου

Την Αθήνα έρχονται να ταρακουνήσουν και οι Rammstein, οι οποίοι έκαναν την έκπληξη φέτος και συμπεριέλαβαν τη χώρα μας στην ευρωπαϊκή περιοδεία τους. Υπήρξαν κάποια προβληματάκια στην αρχή λόγω του θέματος που αντιμετωπίζει το Ο.Α.Κ.Α – και παραλίγο να μας κοπεί ο ενθουσιασμός – ωστόσο το θέμα της τοποθεσίας διεξαγωγής της συναυλίας λύθηκε και η προπώληση συνεχίστηκε κανονικά. Έτσι, λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το “γιγαντιαίο show” που ετοιμάζουν οι Γερμανοί πρωτοπόροι του industrial metal.

Πού; Ο.Α.Κ.Α. (Εξωτερικός χώρος)

Εισιτήρια: Από 88€

Nick Cave και Colin Greenwood – 1, 2, 3 Ιουνίου

Ο Nick Cave θα βρεθεί και φέτος στη χώρα μας (τον είχαμε ξαναδεί τελευταία φορά σε μια αξέχαστη συναυλία το 2022) αυτή τη φορά χωρίς τους Bad Seeds, αλλά “solo” ή μάλλον με το πιάνο του και τον Colin Greenwood των Radiohead στο πλευρό του, για τρεις σπάνιες εμφανίσεις στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Πού; Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Εισιτήρια: 35 — 150€

Coldplay – 8 και 9 Ιουνίου

Σε ένα μίνι «θρίλερ» εκτυλίχθηκε η πρώτη εμφάνιση των Coldplay στη χώρα μας, λόγω της ακαταλληλότητας του ΟΑΚΑ να φιλοξενήσει εκδηλώσεις. Όλα δείχνουν ότι τελικά η συναυλία θα γίνει όπως ήταν προγραμματισμένο, δηλαδή στο ΟΑΚΑ, το οποίο μάλιστα αναμένεται να επαναλειτουργήσει σύντομα. Τα opening acts στα πολυαναμενόμενα sold out shows των Coldplay στην Ελλάδα θα είναι η Maisie Peters και η Αντωνία Καούρη.

Πού; ΟΑΚΑ

Εισιτήρια: Sold out

Release Athens: The Offspring, The Subways, Danko Jones – 9 Ιουνίου

Το φετινό Release Athens θα ανοίξει αυλαία με μία βραδιά που οι fans των Offspring περιμέναμε πολύ καιρό – 15 χρόνια για να είμαι ακριβής. Μιλάμε φυσικά για την επιστροφή των θρυλικών rockers στην Αθήνα, η οποία μάλιστα θα γίνει η αφορμή για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του «Smash» – του δίσκου που σύστησε στους περισσότερους από εμάς τους Offspring και που ακόμα κρατά το ρεκόρ του πιο επιτυχημένου rock δίσκου από ανεξάρτητη εταιρία. Τους Offspring θα πλαισιώσουν οι Καναδοί Danko Jones, μαζί με τους The Subways, που συμπληρώνουν το ατόφιο rock ‘n’ roll line-up.

Πού; Πλατεία Νερού

Εισιτήρια: Προπώληση 60€, VIP 175€

