Γεύμα Μητσοτάκη με δημοσιογράφους και στενούς του συνεργάτες πριν τις κάλπες

Με χαλαρή διάθεση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα σε ταβέρνα στα Βριλήσσια όπου συνέφαγε με δημοσιογράφους και στενούς συνεργάτες του.

«Πρόβλεψη για το αποτέλεσμα των εκλογών έκανα, αλλά δεν σας τη λέω» είπε ο πρωθυπουργός σε όσους του ζήτησαν να κάνει πρόβλεψη για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.

Επίσης αναφέρθηκε και στο ατύχημα που έγινε χθες το βράδυ στον Ισθμό της Κορίνθου όταν ένα βυτιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Τα αντανακλαστικά και η ταχύτητα ήταν σημαντικά», είπε και πρόσθεσε «έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει, γκρεμίστηκε η γέφυρα σε 12 ώρες».

Πηγή: skai.gr

