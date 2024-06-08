Δανία: Υπό κράτηση ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στην πρωθυπουργό

Ο 39χρονος άνδρας, που θεωρείται ύποπτος ότι επιτέθηκε χθες το βράδυ στην πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, πιθανόν ενήργησε χωρίς πολιτικό κίνητρο και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση, για 12 ημέρες, από σήμερα έως την 20η Ιουνίου.

Η Μέτε Φρεντέρικσεν, «ταραγμένη», ακύρωσε τις υποχρεώσεις της για σήμερα και έχει υποστεί ένα «ελαφρύ αυχενικό διάστρεμμα», αφότου δέχθηκε επίθεση σε μια πλατεία της Κοπεγχάγης, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες της.

«Η υπόθεση εργασίας μας αυτή τη στιγμή είναι ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με πολιτικά κίνητρα», ανέφερε η αστυνομία στο Χ, αφότου ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον ενός δικαστή, ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκισή του έως την 20η Ιουνίου.

Ο ύποπτος, ηλικίας 39 ετών, μουρμούριζε και έμοιαζε χαμένος τη στιγμή της σύλληψής του, ανέφερε η κατηγορούσα αρχή κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, όπως μεταδίδουν δανέζικα ΜΜΕ.

Έμοιαζε να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, σύμφωνα με μια ιατρική έκθεση, την οποία επικαλέστηκε ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έριξε μια γροθιά στο δεξί χέρι της πρωθυπουργού.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες είπε στη δανέζικη εφημερίδα ΒΤ ότι είδαν τη Μέτε Φρεντέρικσεν να φθάνει στην πλατεία, ενώ εκείνες κάθονταν κοντά σε ένα σιντριβάνι λίγο πριν τις 18.00 τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας).

«Ένας άνδρας ήλθε από την αντίθετη κατεύθυνση και την έσπρωξε δυνατά στον ώμο, γεγονός που την έκανε να χάσει την ισορροπία της», χωρίς, όμως, να πέσει, σύμφωνα με τις μάρτυρες.

Αν και επρόκειτο για ένα «δυνατό σπρώξιμο», η Φρεντέρικσεν δεν έπεσε στο έδαφος, διευκρίνισαν οι ίδιες.

Περιέγραψαν τον φερόμενο ως δράστη ως έναν ψηλό και αδύνατο άνδρα και πρόσθεσαν πως εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, όμως δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί προτού τον ακινητοποιήσουν άνδρες με κοστούμια.

Πηγή: skai.gr

