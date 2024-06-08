Φωτιά τώρα στην Κω

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κω.

Οπως τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΙ 100.3, ο Δήμαρχος του νησιού, Θεοδόσης Νικηταράς, η πυρκαγιά έφτασε κοντά σε εξοχικές κατοικίες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία το πύρινο μέτωπο είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Γιαπίλη.

Στο σημείο έσπευσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για τη φωτιά ενεργοποιήθηκε προειδοποιητικό 112.

