ΑΑΔΕ: Σφράγιση πρατηρίου καυσίμων για δύο χρόνια για νοθευμένα καύσιμα

Στη σφράγιση πρατηρίου καυσίμων για δυο χρόνια προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, ειδικό κλιμάκιο πραγματοποίησε δειγματοληψία στο πρατήριο, που βρίσκεται στον Γέρακα. Τα δείγματα ελέγχθηκαν

από τη Χημική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, και βρέθηκε ότι το δείγμα πετρελαίου κίνησης ήταν νοθευμένο με πετρέλαιο ναυτιλίας σε ποσοστό 95% .

Να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι υπάλληλοι του πρατηρίου παρακώλυαν το έργο των ελεγκτών, σπρώχνοντάς τους, αποσπώντας και

απορρίπτοντας μέρος των δειγμάτων, που λήφθηκαν από εν λειτουργία αντλίες του πρατηρίου, μη επιτρέποντάς τους να σφραγίσουν τα υπόλοιπα δείγματα καυσίμων.

Μετά την επιβεβαίωση της νοθείας από τη Χημική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, σήμερα οι Τελωνειακοί ελεγκτές της Δίωξης Λαθρεμπορίου του 4ου Τελωνείου Πειραιά εκτελώντας την παραπάνω απόφαση με τη συνδρομή εννεαμελούς ένοπλης ομάδας της ΟΠΚΕ της ΕΛ.ΑΣ., προέβησαν στην σφράγιση της εγκατάστασης του παραπάνω πρατηρίου για δυο χρόνια.

Ταυτόχρονα, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Πηγή: skai.gr

