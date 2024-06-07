Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Περίεργη ιστορία χαρακτηρίζει την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC Michael Mosley o δήμαρχος Σύμης. Θέτοντας σειρά ερωτημάτων για το τι μπορεί να συνέβη. "Δεν θα μπορούσε να έχει πάθει κάτι και να μην τον βρούμε μετά από 1-2 λεπτά στον δρόμο που συνδέει την πόλη με το Πέδι και το χωριό" επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Λευτέρης Παπακαλοδούκας σε συνέντευξή του στο skai.gr.



-Σε τι φάση είναι οι έρευνες αυτή τη στιγμή;



- Αυτή τη στιγμή οι έρευνες είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή. Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι ο αγνοούμενος βρίσκεται κάπου, σε κάποιο σημείο. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχει περάσει τη διαδρομή, αυτή του μονοπατιού, από την παραλία, έχει διασχίσει τον παραλιακό δρόμο του Πεδιού και από εκεί και πέρα ​​εξαφανίστηκε στη διαδρομή από το Πέδι προς το χωριό και τον Γιαλό.



Τώρα τι έχει προκύψει εκεί; Δεν θα μπορούσε να έχει πάθει κάτι και να μην τον βρούμε μετά από 1-2 λεπτά στον δρόμο που συνδέει την πόλη με το Πέδι και το χωριό, γιατί σε αυτόν τον δρόμο η κίνηση είναι πολύ συχνή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει...



- Σαν να άνοιξε η γη και να τον καταλάβουμε τον άνθρωπο...



Κάτι τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα. Οπως γιατί έφυγε από το Πέδι μόνο του, από την παραλία του Αγίου Νικολάου, γιατί δεν κρατούσε το κινητό μαζί του, γιατί με 45 βαθμούς Κελσίου περπάτησε αντί να πάρει το σκαφάκι να κατέβει στην πόλη. Είναι λίγο περίεργη όλη η ιστορία.



- Το σενάριο που εξετάζετε αυτή τη στιγμή ποιο είναι;



Ο άνθρωπος ή έχασε τον δρόμο -που δεν χάνεται ο δρόμος- από μόνος του επέλεξε να μπει μέσα στα δέντρα και να περπατήσει στα χωράφια, ή πήγε να δει κάποιο άλλο αξιοθέατο και με 40-45 βαθμούς Κελσίου ζαλίστηκε, έπαθε κάτι και ήταν μόνο του. και αβοήθητος. Οχι όμως στον κεντρικό δρόμο. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω εγώ, όλοι τα βάζουμε στο μυαλό μας αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω.

Φωτογραφίες από κα΄μερα ασφαλείας, από την τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανός ο Michael Mosley, τον δείχνουν να περπατά σε κεντρικό δρόμο στο νησί της Σύμης, κρατόντας μια ομπρέλα για τον ήλιο.

Πηγή: skai.gr

