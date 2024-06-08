Προειδοποίηση απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμάνουελ Μακρόν, για τον κίνδυνο που αποτελεί η Ρωσία για την Ευρώπη, ενώ δεσμεύτηκε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν αλληλέγγυες με τους συμμάχους τους.

«Ξέρετε ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει στην Ουκρανία. Όλη η Ευρώπη θα απειληθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να το αφήσουν να συμβεί… δεν θα φύγουμε», είπε ο Μπάιντεν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου κάνοντας λόγο για έναν σύμμαχο που αγαπάει και σέβεται τους Ευρωπαίους. Υπογράμμισε και αυτός από την πλευρά του ότι στην ουκρανική κρίση διακυβεύεται η ασφάλεια και η σταθερότητα στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι στο ζήτημα της Ουκρανίας η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κοινή αντίληψη που βασίζεται στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στην ελευθερία των λαών γι' αυτοδιάθεση.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι στόχος είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η εξεύρεση μίας πολιτικής λύσης που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ασφαλείας Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ανέφερε επίσης ότι εννέα μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, η κατάσταση στη Ράφα από ανθρωπιστική άποψη είναι απαράδεκτη και κάλεσε το Ισραήλ να ανοίξει ανθρωπιστικούς διάδρομους όπως ζητάει εδώ και πολλούς μήνες η διεθνής κοινότητα.

Οι δηλώσεις Τύπου ήρθαν μετά από μια κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ των δύο και αποτέλεσαν ορόσημο για τη συνεργασία των δύο χωρών.

«Αυτή την εβδομάδα, δείξαμε στον κόσμο για άλλη μια φορά τη δύναμη των συμμάχων και τι μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν το και πάλι την πολιτική αλληλεγγύη τους για τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ισραήλ, εν μέσω ανησυχιών της διεθνούς κοινότητας για τις δύο συγκρούσεις.

Ο Μακρόν ευχαρίστησε αρχικά τον Μπάιντεν που οι ΗΠΑ διαδραμάτισαν «κρίσιμο ρόλο» βοηθώντας την Ουκρανία να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή ενώ εξέφρασε την υποστήριξή του για την ειρηνευτική πρόταση που έχει ανακοινώσει ο Μπάιντεν για τον πόλεμο στη Γάζα.

Στη συνέχεια, ο Μπάιντεν μίλησε για τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ Αμερικής και Γαλλίας και χαιρέτισε την είδηση για την απελευθέρωση των τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων. Μίλησε επίσης για το πακέτο αμυντικής βοήθειας 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία που ενέκρινε το Κογκρέσο μετά από μήνες διαμάχης και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Αμερικής στην πολεμική προσπάθεια της χώρας.

Αναφορικά με το ζήτημα του Ιράν, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες "είναι αποφασισμένες να ασκήσουν τις απαραίτητες πιέσεις" στο Ιράν το οποίο βρίσκεται σε μια στρατηγική κλιμάκωσης προς κάθε κατεύθυνση", δήλωσαν οι δύο ηγέτες.

"Όταν πρόκειται για το Ιράν, κάνουμε την ίδια διαπίστωση μιας στρατηγικής κλιμάκωσης προς κάθε κατεύθυνση, είτε πρόκειται για πρωτοφανείς επιθέσεις κατά του Ισραήλ, ελιγμούς περιφερειακής αποσταθεροποίησης ή ασφαλώς το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Οι δύο χώρες μας είναι αποφασισμένες να ασκήσουν τις απαραίτητες πιέσεις για να εξαλείψουν αυτή την τάση", δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος έχοντας στο πλευρό του τον Τζο Μπάιντεν.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.