Ενώ τα νέα για την υγεία της δημοφιλέστατης Κέιτ Μίντλετον είναι σχεδόν ανύπαρκτα και οι πληροφορίες από το Μπάκιγχαμ φτάνουν με το σταγονόμετρο, η Λαίδη Colin Campbell – βιογράφος της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα και πολύ καλή γνώστης των βασιλικών θεμάτων – έκανε ανησυχητικές δηλώσεις για την πριγκίπισσα της Ουαλίας (και μελλοντική βασίλισσα).

Μιλώντας στην ισπανική Marca, η Λαίδη Colin είπε ότι η Κέιτ Μίντλετον «είναι πολύ άρρωστη».

« Η αντικαρκινική θεραπεία στην οποία υποβάλλεται είναι εξαντλητική. Πρέπει να αφήσει τον εαυτό της να συνέλθει και να μπορέσει να φροντίσει τα τρία της παιδιά, που είναι πολύ μικρά. Είναι τόσο απλό, είναι πολύ άρρωστη για να είναι ενεργή στα καθήκοντά της» είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την ανακοίνωση του περασμένου Μαρτίου, ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας διεγνώσθη με καρκίνο και, κανείς στη Βρετανία δε γνωρίζει πότε η Κέιτ Μίντλετον θα μπορέσει να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της ή αν θα αναρρώσει ποτέ πλήρως.

Καθώς η πριγκίπισσα της Ουαλίας παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Γουίλιαμ επέστρεψε στα βασιλικά του καθήκοντα τον Απρίλιο. Πρόσφατα, απαντώντας σε βετεράνο για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας της Ουαλίας απάντησε: «Είναι καλύτερα, ευχαριστώ. Θα ήθελε πολύ να είναι σήμερα εδώ».

Μάλιστα, ο Γουίλιαμ ανέφερε στον βετεράνο του Β' Παγκόσμιου Πολέμου πως η γιαγιά της συζύγου του, η Βάλερι Μίντλετον, αγωνίστηκε κατά των κατοχικών δυνάμεων.

«Η γιαγιά της συζύγου μου έκανε το ίδιο με εσάς. Η Αικατερίνη το ανακάλυψε στο τέλος της ζωής της», είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, σε μία έκφραση που πυροδότησε ακόμα περισσότερα τα «μαύρα σενάρια» για την υγεία της συζύγου του.



Πηγή: skai.gr

