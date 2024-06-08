Οι Ιταλοί ψηφίζουν σήμερα στις Ευρωεκλογές

Οι Ιταλοί μπορούν και αύριο Κυριακή από 07:00 π.μ. μέχρι τις 11:00 μ.μ να ψηφίζουν. Είναι η πρώτη φορά που για τις Ευρωεκλογές, η όλη διαδικασία αρχίζει από το Σάββατο. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η συντηρητική συμμαχία που κυβερνά την χώρα, αναμένεται να εξασφαλίσει συνολικά περίπου το 45% των ψήφων. Το κόμμα της Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας», σύμφωνα με τους δημοσκόπους είναι πρώτο και «πείθει» το 27% των εκλογέων. Όσο για την αντιπολίτευση, η κεντροαριστερά του «Δημοκρατικού Κόμματος» στα γκάλοπ βρίσκεται στο 21%, τα «Πέντε Αστέρια» στο 16,5% και η Αριστερά με τους Οικολόγους στο 4,3%.



Η κυριαρχία της Τζόρτζια Μελόνι δεν φαίνεται να απειλείται. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει «ενδιαφέρουσες» κάποιες θέσεις της Μαρίν Λε Πεν και από την Δευτέρα ελπίζει να παίξει ουσιαστικό ρόλο, στη διαμόρφωση των νέων ισορροπιών στις Βρυξέλλες. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ανήρτησε και βίντεο στο Instagram. Μια έμμεση όσο και σαφής πολιτική διαφήμιση της τελευταίας στιγμής: βρίσκεται σε οπωροπωλείο και ρωτά τον ιδιοκτήτη «πώς λέγονται τα κεράσια που έχει στον πάγκο». Εκείνος δεν μιλά αλλά δείχνει μια μικρή ταμπέλα η οποία γράφει «ποικιλία Τζόρτζια». Παρόμοιες μέθοδοι, δηλαδή, με εκείνες που είχε χρησιμοποιήσει και στις βουλευτικές εκλογές του 2022.

Τις τελευταίες ώρες της προεκλογικής εκστρατείας πάντως οι τόνοι ανέβηκαν αισθητά. Από την Λέγκα, ο Ματέο Σαλβίνι επιτέθηκε με σφοδρότητα κατά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Τον χαρακτήρισε «εγκληματία» και πρόσθεσε: «ας φορέσει εκείνος, στρατιωτικό κράνος για να πάει στην Ουκρανία. Εμείς δεν στέλνουμε τα παιδιά μας». Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Ουκρανία ήταν κύριο θέμα στην ιταλική προεκλογική εκστρατεία. Τα κόμματα που συγκυβερνούν, εδώ στην Ρώμη, επέμειναν ότι δεν πρόκειται να σταλούν στην Ιταλοί στρατιώτες στο μέτωπο, και ούτε να χρησιμοποιηθούν ιταλικά όπλα για επιθέσεις κατά της Ρωσίας.Υπάρχει, τέλος, μεγάλη ανησυχία για πιθανή αύξηση της αποχής λόγω και των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών που μπορεί να βάλουν σε πειρασμό τους Ιταλούς, για σύντομες «αποδράσεις». Να προτιμήσουν δηλαδή παραλίες και προορισμούς στην εξοχή και όχι το κάλεσμα της κάλπης.

