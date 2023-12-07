Λογαριασμός
Bradley Cooper… o καντινιέρης: Έφαγαν από τα χεράκια του Irina Shayk και Gigi Hadid (video)

Η καντίνα είναι το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα του ηθοποιού 

Bradley Cooper

Είναι γνωστό ότι το φαγητό ενώνει τους ανθρώπους. O Bradley Cooper έπιασε δουλειά στην καντίνα Danny & Coop’s Cheesesteaks, στη Νέα Υόρκη, και είχε... εκλεκτούς επισκέπτες.

Στην καντίνα έφθασαν τόσο η πρώην σύντροφός του, Irina Shayk, όσο και η νυν, Gigi Hadid. Βέβαια, οι δύο γυναίκες δεν πήγαν μαζί, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. 

Πρώτα, έφθασε η Shayk μαζί με την κόρη που έχει με τον Cooper, την 6χρονη Lea De Seine. Οι δύο πρώην φάνηκαν να συνομιλούν χαμογελώντας, καθώς ο ηθοποιός έβγαλε το κεφάλι του από την καντίνα για να μιλήσει στο διάσημο μοντέλο. 

 Από την πλευρά της, η Hadid απόλαυσε ένα Philly cheesesteak, σάντουιτς με ζουμερή μοσχαρίσια μπριζόλα και λιωμένο τυρί. Δίπλα της ήταν η ηθοποιός Laura Dern.

Για το νέο εγχείρημα του, ο Cooper έκανε συνεργασία με τον Danny DiGiampietro, ιδιοκτήτη της Angelo’s Pizzeria στη Φιλαδέλφεια. Οι δυο τους δημιούργησαν την καντίνα τους, το Danny & Coop’s Cheesesteaks.

