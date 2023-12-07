Είναι γνωστό ότι το φαγητό ενώνει τους ανθρώπους. O Bradley Cooper έπιασε δουλειά στην καντίνα Danny & Coop’s Cheesesteaks, στη Νέα Υόρκη, και είχε... εκλεκτούς επισκέπτες.

Στην καντίνα έφθασαν τόσο η πρώην σύντροφός του, Irina Shayk, όσο και η νυν, Gigi Hadid. Βέβαια, οι δύο γυναίκες δεν πήγαν μαζί, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.

This is amazing! Bradley Cooper and Danny DiGiampietro (owner of Angelo's Pizza) set up a food truck today in NYC called "Danny & Coop's Cheesesteaks". Proceeds go to charity. Danny is the man! Best cheesesteak in Philly by a mile.



📹: angelos_pizzeria_south_philly on IG pic.twitter.com/50CGegJ0ek — David Grzybowski (@DavidGrzyTV) December 6, 2023

Πρώτα, έφθασε η Shayk μαζί με την κόρη που έχει με τον Cooper, την 6χρονη Lea De Seine. Οι δύο πρώην φάνηκαν να συνομιλούν χαμογελώντας, καθώς ο ηθοποιός έβγαλε το κεφάλι του από την καντίνα για να μιλήσει στο διάσημο μοντέλο.

Bradley Cooper’s ex Irina Shayk and current flame Gigi Hadid visit him working at food truck https://t.co/EDYpj5MjzC pic.twitter.com/sGMA0TqsZP — Page Six (@PageSix) December 6, 2023

Από την πλευρά της, η Hadid απόλαυσε ένα Philly cheesesteak, σάντουιτς με ζουμερή μοσχαρίσια μπριζόλα και λιωμένο τυρί. Δίπλα της ήταν η ηθοποιός Laura Dern.

Για το νέο εγχείρημα του, ο Cooper έκανε συνεργασία με τον Danny DiGiampietro, ιδιοκτήτη της Angelo’s Pizzeria στη Φιλαδέλφεια. Οι δυο τους δημιούργησαν την καντίνα τους, το Danny & Coop’s Cheesesteaks.

Πηγή: skai.gr

