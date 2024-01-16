«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»! Αυτό πρέπει να αποδείξουν τα δύο αγόρια που μπαίνουν σήμερα στην κουζίνα της εκπομπής, μαζί με τις μαμάδες τους. Ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τον Στέφανο και τον Στάθη, που πιάνουν τις κουτάλες και με την καθοδήγηση της Δέσποινας και της Έφης αντίστοιχα, προσπαθούν να τις κάνουν υπερήφανες με τις μαγειρικές τους ικανότητες.

Δείτε το trailer:

Στο προηγούμενο επεισόδιο, το «σπετσοφάι» του Στέφανου και της Δέσποινας κέρδισε στα σημεία με αποτέλεσμα μητέρα και γιος να συνεχίζουν ακάθεκτοι στο παιχνίδι και να μπαίνουν για δεύτερη φορά στην κουζίνα. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Στέφανος καλείται να μαγειρέψει «γιουβαρλάκια», όμως οι αδέξιες κινήσεις και η ανυπακοή του, οδηγούν την κυρία Δέσποινα σε απόγνωση. Θα καταφέρει ο γιος με τις συμβουλές της μαμάς να στήσει πιάτο, που να ικανοποιήσει τον Έκτορα;

Στην αντίπαλη ομάδα, ο Στάθης από την Άμφισσα δηλώνει πως είναι φιλαράκια με την μητέρα του, θα καταφέρει όμως να ακολουθήσει τις συμβουλές της έστω για μια φορά; Ο Στάθης αφιερώνει ένα τραγούδι στην κοπέλα του, παίρνει υλικά, κατσαρόλες και κουτάλες και ξεκινά να φτιάξει «μανιτάρια στιφάδο». Θα πάνε όμως όλα όπως τα υπολόγιζαν ή θα έρθει η καταστροφή;

Σύμφωνα με τον ειδικό της παρέας, Έκτορα Μποτρίνι, οι προσπάθειες των αγοριών είναι δυνατές και φιλότιμες αλλά μόνο ο ένας από τους δύο θα αναφωνήσει «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»! Ο Στέφανος ή ο Στάθης;

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

