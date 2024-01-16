Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Έτοιμες για ραντεβού στα τυφλά - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Για ραντεβού στα τυφλά ετοιμάζονται οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks σήμερα στις 16.15! Τι outfit θα επέλεγαν να φορέσουν οι fashionistas για να εντυπωσιάσουν κάποιον που δεν έχουν ξαναδεί από κοντά;

Δείτε το trailer:

Η φούστα της Σοφίας Χατζηπαντελή αποδεικνύεται ένα passe partout κομμάτι που ενσωματώνεται και αναβαθμίζει αρκετά από τα looks των κοριτσιών!

mystyle

Ποια διαγωνιζόμενη επιλέγει να βγει ραντεβού στα τυφλά με τον Μικέλε Μορόνε και τι απορίες δημιουργεί η εμφάνισή της στην Γεωργία;

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark