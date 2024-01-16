My Style Rocks: Έτοιμες για ραντεβού στα τυφλά - Δείτε το trailer

Για ραντεβού στα τυφλά ετοιμάζονται οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks σήμερα στις 16.15! Τι outfit θα επέλεγαν να φορέσουν οι fashionistas για να εντυπωσιάσουν κάποιον που δεν έχουν ξαναδεί από κοντά;

Δείτε το trailer:

Η φούστα της Σοφίας Χατζηπαντελή αποδεικνύεται ένα passe partout κομμάτι που ενσωματώνεται και αναβαθμίζει αρκετά από τα looks των κοριτσιών!

Ποια διαγωνιζόμενη επιλέγει να βγει ραντεβού στα τυφλά με τον Μικέλε Μορόνε και τι απορίες δημιουργεί η εμφάνισή της στην Γεωργία;

Πηγή: skai.gr

