Ο Μονομάχος: Ένας Σέρλοκ Χολμς ανάμεσα στους μονομάχους - Δείτε το trailer

Ο Ειρηναίος Μουτσογκλάβας αγαπάει πολύ τα παιχνίδια και το αποδεικνύει για ακόμα μια φορά στον «Μονομάχο». Έχοντας χρησιμοποιήσει μόνο μία από τις βοήθειες και με 11 ενεργούς αντιπάλους απέναντί του, αποφασίζει να φτάσει μέχρι τέλους!

Ο μεταλλειολόγος μηχανικός προσπαθεί να αντισταθεί στις βοήθειες που του έχουν απομείνει ώστε να τις χρησιμοποιήσει αργότερα, όμως οι δύσκολες ερωτήσεις δεν του αφήνουν πολλά περιθώρια. Μάλιστα, σε καθεμία από αυτές, σκέφτεται σαν τον Σέρλοκ Χολμς αναλύοντας εκτενώς το σκεπτικό του.

Ο Ηρακλής Δροσινός που κάθεται στη θέση 55, γίνεται ο νέος Μονομάχος! Του αρέσει το ψάρεμα και το καλό φαγητό και ήρθε στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων για την εμπειρία. Σε μία από τις πρώτες ερωτήσεις καταφέρνει να εξοντώσει 71 αντιπάλους και η διαδρομή του βρίσκεται μόνο στην αρχή... Μέχρι πού θα φτάσει;

