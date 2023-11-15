Ρέκβιεμ, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου στο Θέατρο Άττις

Μετά το Alarme, το Amor και το Ανκόρ, με το Ρέκβιεμ ολοκληρώνεται το τετράπτυχο που στον πυρήνα του έχει τους μηχανισμούς της σύγκρουσης και της εξουσίας και συνδέεται με μια αόρατη κλωστή με τη Νόρα και τη δική της Κάθοδο στον Άδη. Δυο γυναίκες συναντιούνται, ή μάλλον αιωρούνται, σ’ έναν ρευστό χρόνο και σ’ έναν αχαρτογράφητο τόπο, που μπορεί να είναι ο προθάλαμος του Άδη. Δυο γυναίκες – θύματα που μπορεί να είναι ανώνυμες ή να έχουν πολλά ονόματα, να λέγονται Περσεφόνη ή Ελένη. Η μια γυναίκα υποδέχεται την άλλη, την προσκαλεί και την καθοδηγεί σε ένα επώδυνο αλλά αναγκαίο ταξίδι μνήμης, όσο η δεύτερη αρνείται να αναγνωρίσει την τωρινή κατάστασή της και να ανακαλέσει τον εφιάλτη.

Παίζουν: Σοφία Χιλλ, Αγλαΐα Παππά

Παραστάσεις: Από 15 Νοεμβρίου 2023 έως 14 Ιανουαρίου 2024. ετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 19.00

Εισιτήρια: 15€ (γενική είσοδος), 10€ (μειωμένο). Προπώληση: more.com

Θέατρο Άττις, Λεωνίδου 7, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0522 6260

Ελισάβετ: Γυναίκα από σύμπτωση, του Ντάριο Φο στο θέατρο Αγγέλων Βήμα

Το έργο του νομπελίστα Ντάριο Φο «Ελισάβετ: Γυναίκα από σύμπτωση», σε σκηνοθεσία Μαίης Σεβαστοπούλου, ανεβαίνει από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, στο θέατρο Αγγέλων Βήμα. Βρισκόμαστε στο Λονδίνο, στις αρχές του 17ου αιώνα. Στα άδυτα του παλατιού. Στο μπουντουάρ της «Παρθένας» Βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας. Μονίμως έχει πλάι της την Μάρθα, την «εξ απορρήτων» της, τη φωνή της λογικής που τολμάει να τη βάζει στη θέση της. Και ένα ασθενές σημείο: Τον αγιάτρευτο έρωτά της εδώ και δεκαετίες για τον Κόμη του Έσσεξ.

Παίζουν: Μαρία Μακρή, Γωγώ Βογασάρη, Βασίλης Βασιλείου κ.ά.

Παραστάσεις: Από 15 Νοεμβρίου 2023. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 20:00

Εισιτήρια: 16 ευρώ (κανονικό), 12 ευρώ (μειωμένο), 5 ευρώ (ατέλεια). Προπώληση: more.com.

Θέατρο Αγγέλων Βήμα, Σατωβριάνδου 36, Αθήνα. Τηλ. 210 5242211

Η Tίνα Αλεξοπούλου στο Half Note Jazz Club

Μετά την προηγούμενη sold out εμφάνιση στο Half Note Jazz Club, η Τίνα Αλεξοπούλου θα μας μαγέψει ακόμα μια φορά την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023. Με jazzy διάθεση και αξεπέραστες μελωδίες, δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα, συνδυάζοντας μερικά από τα διαμάντια του παγκόσμιου ρεπερτορίου: «Life is a cabaret», «Put the blame on me», «Big Spender», «I wanna be loved by you», «Diamonds are girl’s best friend» κ.ά. Δεν θα λείψουν τα swing, latin και ελληνικά τραγούδια.

Τετάρτη 15/11, 21:30

Εισιτήρια: Από 10€. Προπώληση: more.com.

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

