Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My style rocks: Ένα gala extravaganza γεμάτο εκπλήξεις - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

my style

Στόχος, η υπερβολή στα looks που έχουν να παρουσιάσουν στο σημερινό gala οι διαγωνιζόμενες. Ο τίτλος του άλλωστε, είναι extravaganza επομένως ό,τι πιο... extra είναι επιθυμητό.

Δείτε το trailer:

Έντονα χρώματα, παράξενες μορφές, εντυπωσιακά αξεσουάρ, άφθονη φαντασία και μία απαραίτητη δόση υπερβολής είναι τα στοιχεία που θα συνθέσουν τις καλύτερες εικόνες.

mystyle

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή είναι έτοιμοι να δουν τις πιο extravaganza εμφανίσεις και όπως όλα δείχνουν οι fashionistas θα βάλουν τα δυνατά τους για να τους καταπλήξουν!

mystyle

Ωστόσο, η μεγάλη έκπληξη περιμένει τις ίδιες τις fashionistas! Τι ανατρεπτικό πρόκειται να συμβεί στο σημερινό gala; Η απάντηση έρχεται σήμερα στις 14.50!

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

mystyle

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark