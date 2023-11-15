My style rocks: Ένα gala extravaganza γεμάτο εκπλήξεις - Δείτε το trailer

Στόχος, η υπερβολή στα looks που έχουν να παρουσιάσουν στο σημερινό gala οι διαγωνιζόμενες. Ο τίτλος του άλλωστε, είναι extravaganza επομένως ό,τι πιο... extra είναι επιθυμητό.

Δείτε το trailer:

Έντονα χρώματα, παράξενες μορφές, εντυπωσιακά αξεσουάρ, άφθονη φαντασία και μία απαραίτητη δόση υπερβολής είναι τα στοιχεία που θα συνθέσουν τις καλύτερες εικόνες.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή είναι έτοιμοι να δουν τις πιο extravaganza εμφανίσεις και όπως όλα δείχνουν οι fashionistas θα βάλουν τα δυνατά τους για να τους καταπλήξουν!

Ωστόσο, η μεγάλη έκπληξη περιμένει τις ίδιες τις fashionistas! Τι ανατρεπτικό πρόκειται να συμβεί στο σημερινό gala; Η απάντηση έρχεται σήμερα στις 14.50!

Πηγή: skai.gr

