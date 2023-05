Ο Κλιντ Ίστγουντ (Clint Eastwood) – ο πολυβραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης – γίνεται σήμερα 93 ετών, παραμένοντας ενεργός και δραστήριος.

Happy birthday to the man,

To the icon,

To the Legend!!



Clint Eastwood 👑🖤🩶 pic.twitter.com/rJziKhySud