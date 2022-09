Ο Έντι Ρεντμέιν θα βραβευθεί στο 18ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Ο Άγγλος ηθοποιός θα παραλάβει το βραβείο στις 25 Σεπτεμβρίου

Στον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Έντι Ρεντμέιν θα απονεμηθεί το βραβείο Χρυσό Μάτι (Golden Eye) για τα επιτεύγματα στην κινηματογραφική τέχνη κατά τη διάρκεια του 18ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (ZZF).

Ο Άγγλος ηθοποιός θα παραλάβει το βραβείο στις 25 Σεπτεμβρίου πριν από την προβολή σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα του θρίλερ του Δανού σκηνοθέτη, Τομπίας Λίντχολμ «The Good Nurse», στο οποίο υποδύεται έναν νοσοκόμο που αποτελεί θανάσιμη απειλή για τους ασθενείς του. Θα συμμετάσχει επίσης σε συζήτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ZFF Masters.

Ο Έντι Ρεντμέιν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς χαρακτήρων της γενιάς του. Έχει αποσπάσει θετικές κριτικές για τον ρόλο του στη δραματική ταινία «Trial of the Chicago 7» (Η Δίκη των 7 του Σικάγου) και κέρδισε Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου όταν υποδύθηκε τον εκλιπόντα φυσικό Στίβεν Χόκινγκ, που έπασχε από τη νόσο του κινητικού νευρώνα στο φιλμ «The Theory of Everything» (Η Θεωρία των Πάντων) το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

