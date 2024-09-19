Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσικό πλήγμα σε γηροκομείο της πόλης Σούμι

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σήμερα γηροκομείο της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βολοντίμιρ Αρτιούχ. Ο πρώτος απολογισμός αναφέρει πως «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν», είπε στην ουκρανική τηλεόραση.

Ο περιφερειάρχης είπε πως το γηροκομείο φιλοξενούσε 221 ανθρώπους, εκ των οποίων 87 αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Σε βίντεο που μεταδόθηκε φαίνεται η επιχείρηση απομάκρυνσης ηλικιωμένων με φορεία και αναπηρικά αμαξίδια.

Τις τελευταίες ημέρες, ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων εναντίον υποδομών ζωτικής σημασίας στην ευρύτερη περιοχή – χρησιμοποιώντας πυραύλους, κατευθυνόμενες βόμβες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Έκτοτε σημειώνονται σποραδικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση της περιοχής.

Στις αρχές Αυγούστου, ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ – η οποία συνορεύει με το Σούμι – και εξακολουθούν να έχουν δεκάδες κοινότητες υπό τον έλεγχό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

