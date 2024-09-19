Με αυξημένη πλειοψηφία εγκρίθηκε το κείμενο εισήγησης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προς την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου για τον οδικό χάρτη της εκλογής προέδρου και τα κριτήρια των υποψηφιοτήτων. «Προχωράμε με τα κριτήρια που ισχύαν και στην προηγούμενη εκλογή προέδρου», ανέφερε επίσημη πηγή του κόμματος και εξήγησε ότι «για την υποβολή υποψηφιότητας απαιτούνται 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής».

Οι ημερομηνίες για το χρονοδιάγραμμα μένουν ως έχουν, σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας. Στις 19-20 Οκτωβρίου θα γίνει η εκλογή συνέδρων για το έκτακτο Συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί 1-3 Νοεμβρίου. Η εκλογή αρχηγού θα πραγματοποιηθεί στις 24-11 και 1-12.

Η ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων και των συνοδευτικών υπογραφών θα αποφασιστεί από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Κάθε μέλος της ΚΕ μπορεί να υπογράψει και για περισσότερους από έναν υποψήφιο πρόεδρο.

Σημειώνεται ότι υπήρξαν και άλλες προτάσεις στην συζήτηση, αλλά δεν ετέθησαν σε ψηφοφορία.

