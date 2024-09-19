Λογαριασμός
ΗΠΑ-Ουκρανία: Στις 26 Σεπτεμβρίου οι συναντήσεις Ζελένσκι με Μπάιντεν και Χάρις

Οι ηγέτες θα συζητήσουν την κατάσταση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού σχεδιασμού της Ουκρανίας

Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα έχουν χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 26 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Οι ηγέτες θα συζητήσουν την κατάσταση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγικού σχεδιασμού της Ουκρανίας και της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία στον αγώνα της απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα», αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

