Με βασικό πρωταγωνιστή, έναν καθηγητή του κολλεγίου, που διδάσκει αρχαιοελληνική ιστορία και πολιτισμό, κάνει το γύρο του κόσμου η νέα ταινία του σπουδαιότερου σκηνοθέτη του σύγχρονου αμερικανικού σινεμά, αγαπημένου φίλου του Φεστιβάλ, βραβευμένου με δύο Όσκαρ, ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτη και σεναριογράφο Αλεξάντερ Πέιν, ο οποίος την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου, παρουσίασε στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης την ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» (The Holdovers). Επίσης, έχει προβληθεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ και έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές.

Στη συνέντευξή τύπου μετά την προβολή της ταινίας, ο Αλεξάντερ Πέιν μίλησε για την επιλογή των πρωταγωνιστών και τον Πολ Τζιαμάτι που του εμπιστεύτηκε το δύσκολο ρόλο του δασκάλου, λέγοντας ότι ήταν σίγουρος για την επιτυχία. «Αλλά με άλλους πρωταγωνιστές – νέους σπουδαστές του κολλεγίου κάθισα αρκετές εβδομάδες μέχρι που τους έβαλα στο πετσί των ρόλων τους», είπε χαρακτηριστικά ο δημιουργός της ταινίας, σε σενάριο Ντέιβιντ Χέμινγκσον.

Η ταινία του, που θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 25 Ιανουαρίου 2024, είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας, με το τρυφερό άγγιγμα και χιούμορ του Αλεξάντερ Πέιν, που μας μεταφέρει σε ένα διακεκριμένο αμερικανικό κολλέγιο, στη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, τη δεκαετία του 1970.

Ο Αλεξάντερ Πέιν μίλησε, επίσης, για μια ιστορία συμφιλίωσης και συνύπαρξης δασκάλου με μαθητή, η οποία ισορροπεί υποδειγματικά ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία, υπενθυμίζοντάς μας ότι η επαφή και η λύτρωση μπορούν να φυτρώσουν ακόμη και στο πιο άγονο έδαφος, τις πιο ανύποπτες στιγμές.

Ένας δύστροπος καθηγητής είναι αναγκασμένος να παραμείνει στην πανεπιστημιούπολη (campus) του κολλεγίου, επιφορτισμένος με το καθήκον να προσέχει τους λίγους σπουδαστές, οι οποίοι θα περάσουν τις γιορτές μακριά από τις οικογένειές τους. Σε αυτό το σκηνικό απομόνωσης, όπου το κρύο και το χιόνι «καταπίνουν» τα πάντα, ο καθηγητής θα αναπτύξει μια απίθανη σχέση με έναν απείθαρχο αλλά συγχρόνως ιδιοφυή μαθητή, ο οποίος προέρχεται από ένα ασταθές οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και με την αρχιμαγείρισσα του κολλεγίου, η οποία θρηνεί για την απώλεια του γιου της στον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι τρεις αταίριαστοι χαρακτήρες, ο καθένας τους φορτωμένος με βαθιές πληγές, θα έρθουν κοντά.

Ο Αλεξάντρ Πέιν μίλησε στη συνέντευξη τύπου και για την κοινωνική ανισότητα, λέγοντας: «Οι γιοι των πλουσίων έχουν τα εφόδια και ευκαιρίες να σπουδάζουν στα κολλέγια και να προχωρήσουν στη ζωή με καλή μόρφωση. Και αυτό πάντα γίνεται, και κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει…».

*Η ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» θα προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από τις 25 Ιανουαρίου 2024, από την Tanweer.

