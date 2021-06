Με φόντο την πανσέληνο του Ιουνίου στις 24/6, η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023 εγκαινιάζει την πρώτη διοργάνωση του Μυστηρίου 62 με τίτλο Νύχτες Βραδύτητας - Ομιλίες για τον Χρόνο, εξερευνώντας την έννοια του χρόνου στο σινεμά. Στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου, στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, η βραδιά αφιερώνεται στο βιβλίο κινηματογραφικής θεωρίας «Υπερβατικό Ύφος στον Κινηματογράφο: Όζου, Μπρεσσόν & Ντράγιερ» (Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer). Γύρω από το θρυλικό βιβλίο του σκηνοθέτη, σεναριογράφου Πολ Σρέντερ συζητούν ο σκηνοθέτης Σύλλας Τζουμέρκας και ο κριτικός κινηματογράφου Αλέξανδρος Παπαγεωργίου.

Παράλληλα με τη συζήτηση, ο συνθέτης Γιάννης Βεσλεμές, αυτοσχεδιάζοντας μέσω της τεχνολογίας των modular synthesizers αποδομεί και αναδομεί το κλασικό κομμάτι του Γιόχαν σεμπάστιαν Μπαχ «Air on the G String». Καλλιτεχνικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο σκηνοθέτης και μουσικός Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy).

Η Νύχτα Βραδύτητας (Nuit de la Lenteur) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελευσίνα το 2018 , σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Αυτή η βραδιά είναι μέρος μιας ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην ανταλλαγή και κυκλοφορία των ιδεών, που διοργανώνεται από τα Γαλλικά Ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο. Η Ελευσίνα 2023, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, επαναλαμβάνει και εξελίσσει τη δράση το 2021 με δύο βασικές στιγμές και τίτλο «Νύχτες Βραδύτητας - Ομιλίες για τον Χρόνο».

Οι Νύχτες Βραδύτητας διοργανώνονται δύο φορές το έτος, υπό το φως της πανσελήνου, και παρουσιάζουν μία σειρά πρωτότυπων ομιλιών με διακεκριμένους προσκεκλημένους, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο την έννοια του χρόνου. Παράλληλα, κάθε εκδήλωση συνοδεύεται και από διαφορετικά πολιτιστικά δρώμενα. Οι Νύχτες Βραδύτητας έρχονται να μας μυήσουν στην τέχνη της βραδύτητας, μειώνοντας του ξέφρενους ρυθμούς ενός κόσμου που κινείται πολύ γρήγορα.

Η είσοδος στη δράση είναι ελεύθερη για το κοινό με δελτίο εισόδου. Η διάθεση τους ξεκινά μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης και μέχρι εξαντλήσεώς τους.

