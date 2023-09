Nirvana: Επανακυκλοφορεί το άλμπουμ «In Utero» - Θα υπάρχουν 53 τραγούδια που θα τα ακούσουμε για πρώτη φορά

Οι θαυμαστές των Nirvana «παραληρούν» από την είδηση ότι το θρυλικό συγκρότημα θα μοιραστεί περισσότερη μουσική μαζί τους. Την Τρίτη, οι δισκογραφικές εταιρείες Geffen και UMe ανακοίνωσαν ότι το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ, «In Utero», του εμβληματικού grunge-rock συγκροτήματος, θα επανακυκλοφορήσει για την 30ή επέτειό του, με ακυκλοφόρητα τραγούδια και φωτογραφίες.

