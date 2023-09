Natalie Portman: Συμπρωταγωνιστεί με τη Julianne Moore στην ταινία «May December» Ψυχαγωγία 11:06, 06.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

68

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Με την προβολή του «May December» ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, στις 29 Σεπτεμβρίου