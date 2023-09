Ο Diddy θα λάβει το βραβείο «Global Icon» των MTV Video Music Awards Ψυχαγωγία 11:15, 06.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

73

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Sean «Love» Combs, γνωστός και ως Diddy, είναι ένας από τα πιο επιτυχημένους και επιδραστικούς αστέρες της χιπ χοπ