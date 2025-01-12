Ο Νίκος Μουρατίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Αστερόσκονη και αποκάλυψε τη μοναδική τραγουδίστρια που θα αναλάμβανε ευχαρίστως να μανατζάρει αλλά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις.

«Δεν έχω δει κάτι που να με γοητεύσεις. Την Ελεωνόρα θα την αναλάμβανα ευχαρίστως αλλά με όρους και προϋποθέσεις. Νομίζει ότι το χει το μανατζερικό εντός της εταιρείας της που της κάνουν κακό. Με ιντριγκάρει να αναλάβω καλλιτέχνες που κάνουν λάθη, να τα διορθώσω. Την Ελεωνόρα λοιπόν με μεγάλη χαρά την αναλαμβάνω γιατί γουστάρω την τρέλα της, τη γουστάρω σαν καλλιτέχνη, γουστάρω τη φωνή της και θα μου άρεσε πάρα πολύ να δουλέψω αλλά με όρο να μην ανακατευτούν όλες αυτές που ανακατευόντουσαν μέχρι τώρα».

Ο Νίκος Μουρατίδης μίλησε και για τον Γιώργο Μαζωνάκη τον οποίο όπως είπε γνώρισε ως τελείως άγνωστο και τον έκανε πρώτο όνομα. «Όταν σταματήσαμε να δουλεύουμε μαζί, μη με ρωτήσεις γιατί, έβλεπα ότι πάει καλά. Όταν τον ρώτησα τι καριέρα ήθελε να κάνει μου είπε του Βοσκόπουλου. Υπήρξε χρονιά που έκανε και Φοίβο και Κραουνάκη. Τα τελευταία χρο΄νια δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που κάνει» ανέφερε.

«Ο μάνατζερ είαι υπεράνω όλων, είναι το μυαλό του καλλιτέχνη αφού ε΄χει συνεννοηθεί μαζί του. Κατευθύνει την καριέρα του. Δεν ξέρουν σήμερα να ξεχωρίσουν τον μάνατζερ από τον ατζέντη» εξήγησε.

Ο Νίκος Μουρατίδης διηγήθηκε ένα χαριτωμένο περιστατικό με την Άντζυ Σαμίου σε μια πρεμιέρα της. «Είχε βάλει ένα φόρεμα σχιστό μέχρι την κιλότα και βλέπω ότι δεν φοράει! Και ήθελε να πει το Διθέσιο. Πάω στο καμαρίνι και της λέω "ξέχασες να φορέσεις κιλότα" και μου απαντάει "δεν ξέχασα, άσε να πάρουν και λίγο μάτι"!»

Χαρακτήρισε τη Μαρινέλλα «την καλύτερη δεύτερη φωνή της Ελλάδας», εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη Χαρούλα Αλεξίου και όπως είπε «η διαφορά με τις καινούργιες είναι εκείνες ασχολούνταν με την τέχνη τους και οι καινούργιες με τι νύχια θα έχουν. Η περίπτωση της Μποφίλου σάρωσε τα πάντα. Της πήρε λίγο χρόνο γιατί τα έκανε όλα μόνη της».

