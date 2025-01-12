Εκ τω υστέρων (και μετά την νίκη των «τεράτων» Lordi στην Αθήνα το 2006) η συμμετοχή του Μιχάλη Ρακιντζής με το S.A.G.A.P.O (κλασσικό πλέον) στην Eurovision του 2002 χαρακτηρίστηκε πολύ μπροστά από την εποχή της και γι’ αυτό αδικήθηκε στην ψηφοφορία.

Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, ο τραγουδιστής - συνθέτης μίλησε εκτός των άλλων για την συμμετοχή του το 2002 και την θυελλώδη περίοδο που συμμετείχε ο ίδιος στον διαγωνισμό της Eurovision.

«Η εποχή ήταν πολύ παράξενη στα κουτσομπολίστικα και έγινε όλος αυτός ο ντόρος. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έγινε τέτοιος χαμός και για πάρα πολύ καιρό» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής αντιμετώπισε όλα τα σχόλια τότε με απόλυτη... ηρεμία, καθώς γνώριζε το παιχνίδι των media.

«Γα μένα ήταν ένα ακόμα live. Ήξερα όμως και πως λειτουργούν τα media, ήξερα πως θα αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα και καθόμουν και το απολάμβανα» δήλωσε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

«Δηλαδή δεν πήρα μέρος σε όλον αυτόν τον σκυλοκαβγά που γινόταν, δεν βγήκα ποτέ να πω κάτι. Το άφηνα να εξελίσσεται» είπε ο αγαπημένος τραγουδιστής.

